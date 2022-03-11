В умовах війни: 5 каш, які не потрібно варити

Приготування крупи без термічної обробки — відмінний спосіб заощадити час

В умовах війни часто немає можливості повноцінно готувати їжу. Після бомбардувань можуть вийти з ладу і комунікації – як от газ чи електрика. Тому важливо витрачати на приготування мінімум фізичних і матеріальних ресурсів. Новий канал дізнався у Шефа та експерта реаліті «На ножах» Алекса Якутова, які крупи можна вживати без варіння.

Гречка

Багато хто й досі впевнений, що гречку потрібно обов’язково варити. Та цю крупу можна просто заливати водою. Причому не окропом, а чистою, кімнатної температури, в пропорції 1:2. Річ у тім, що коричнева гречка вже готова. Якщо подивитися на упаковку, там зазначено, що вона обсмажена й висушена. Тож простої води буде достатньо, аби каша набухла й стала придатною для вживання. У воді вона має настоятися приблизно п’ять. А краще – від 8 до 10. Після цього її можна їсти.

Ячна крупа

Це каша з дробленого ячменю. Традиційно її теж варять. Але можна заливати й окропом у пропорції 1:2. Дати настоятися щонайменше дві години. Час приготування залежатиме від розміру подробленого ячменю.

Кускус

Ця дрібна крупа готується досить швидко. Її не треба варити. Достатньо залити окропом так, щоб його було трохи більше, ніж самої крупи. Накрити тарілкою і через 15 хвилин можна споживати.

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Перловка

Перлову крупу також можна настоювати у воді. Причому та не обов’язково має бути дуже гарячою. Заливають її з розрахунку 1:3. Проте щоб дійти, каша має настоюватись 24 години.

Геркулес

Цю кашу теж не потрібно готувати. Навіть якщо на упаковці зазначено, що вона потребує варіння. Достатньо залити окропом і почекати 15-20 хвилин.

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