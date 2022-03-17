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Оладки із пшеничної каші: покроковий рецепт від Алекса Якутова

Оладки из пшеничной каши

Як приготувати оладки з пшеничної каші та урізноманітнити свій раціон під час війни, розповів експерт «На ножах» Алекс Якутов

Часу на те, щоб приготувати улюблені страви, немає. Та й деякі продукти для них придбати проблематично. Тому дедалі частіше доводиться готувати з того, що є вдома. Експерт реаліті «На ножах» (Новий канал) Алекс Якутов ділиться рецептами оладок з різних круп. Перші на черзі — оладки з пшеничної каші

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Оладки з пшеничної каші: рецепт приготування покроковий

Оладки з пшеничної каші: інгредієнти

  • Готового пшона – 1 склянка
  • Цукру – 40 г
  • Яєць – 1 шт.
  • Олії – 50 мл
  • Борошна – 20 г
  • Розпушувача – пакетик

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Оладки з пшеничної каші: приготування

  1. Готову кашу викладіть у чистий посуд, додайте розпушувач та борошно. Гарненько замішайте.
  2. В іншому посуді збовтайте яйце з цукром до однорідної маси. Потім перелийте вміст у ємність з кашею.
  3. На сковороді розігрійте олію. Сформуйте оладки та викладіть на неї.
  4. Смажте по хвилині з кожного боку.

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