Як приготувати оладки з пшеничної каші та урізноманітнити свій раціон під час війни, розповів експерт «На ножах» Алекс Якутов

Часу на те, щоб приготувати улюблені страви, немає. Та й деякі продукти для них придбати проблематично. Тому дедалі частіше доводиться готувати з того, що є вдома. Експерт реаліті «На ножах» (Новий канал) Алекс Якутов ділиться рецептами оладок з різних круп. Перші на черзі — оладки з пшеничної каші

Оладки з манки: покроковий рецепт від Алекса Якутова

Оладки з кукурудзяної каші: покроковий рецепт від Алекса Якутова

Оладки з пшеничної каші: рецепт приготування покроковий

Оладки з пшеничної каші: інгредієнти

Готового пшона – 1 склянка

Цукру – 40 г

Яєць – 1 шт.

Олії – 50 мл

Борошна – 20 г

Розпушувача – пакетик

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Оладки з пшеничної каші: приготування

Готову кашу викладіть у чистий посуд, додайте розпушувач та борошно. Гарненько замішайте. В іншому посуді збовтайте яйце з цукром до однорідної маси. Потім перелийте вміст у ємність з кашею. На сковороді розігрійте олію. Сформуйте оладки та викладіть на неї. Смажте по хвилині з кожного боку.

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