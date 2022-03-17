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Як приготувати оладки з пшеничної каші та урізноманітнити свій раціон під час війни, розповів експерт «На ножах» Алекс Якутов
Часу на те, щоб приготувати улюблені страви, немає. Та й деякі продукти для них придбати проблематично. Тому дедалі частіше доводиться готувати з того, що є вдома. Експерт реаліті «На ножах» (Новий канал) Алекс Якутов ділиться рецептами оладок з різних круп. Перші на черзі — оладки з пшеничної каші
Оладки з манки: покроковий рецепт від Алекса Якутова
Оладки з кукурудзяної каші: покроковий рецепт від Алекса Якутова
Оладки з пшеничної каші: рецепт приготування покроковий
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