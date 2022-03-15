Оладки з кукурудзяної каші: рецепт від Алекса Якутова

Як приготувати оладки з кукурудзяної каші та урізноманітнити свій раціон під час війни, розповів експерт «На ножах» Алекс Якутов
Часу на те, щоб приготувати улюблені страви, немає. Та й деякі продукти для них придбати проблематично. Тому дедалі частіше доводиться готувати з того, що є вдома. Експерт реаліті «На ножах» (Новий канал) Алекс Якутов ділиться рецептами оладок з різних круп. Перші на черзі — оладки з кукурудзяної каші
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