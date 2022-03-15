Оладки з кукурудзяної каші: рецепт від Алекса Якутова

Як приготувати оладки з кукурудзяної каші та урізноманітнити свій раціон під час війни, розповів експерт «На ножах» Алекс Якутов

Часу на те, щоб приготувати улюблені страви, немає. Та й деякі продукти для них придбати проблематично. Тому дедалі частіше доводиться готувати з того, що є вдома. Експерт реаліті «На ножах» (Новий канал) Алекс Якутов ділиться рецептами оладок з різних круп. Перші на черзі — оладки з кукурудзяної каші

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Оладки з кукурудзяної каші: рецепт приготування покроковий

Оладки з кукурудзяної каші: інгредієнти

Кукурудзяної крупи дрібного помелу – 2/3 склянки

Яєць – 1 шт.

Олії – 6 ст. л.

Вершкового масла – 50 г

Борошна пшеничного – 0,5 склянки

Харчової соди – дрібка

Солі і цукру – за смаком

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Оладки з кукурудзяної каші: приготування

Зваріть кукурудзяну кашу з вечора. Збийте яйце і додайте у ємність із кашею. Туди ж додайте розтоплене вершкове масло, сіль, цукор та соду. Потрохи додайте борошно й ретельно перемішайте тісто. Нагрійте сковороду та смажте оладки з обох боків.

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