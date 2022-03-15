Война в Украине: Юлия Панкова рассказала о пережитых за время войны ужасах

После вторжения захватчиков семья ведущей приняла решение покинуть дом.

Ведущая реалити «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова вместе с семьей провела 15 дней в полной оккупации под Гостомелем. Семье пришлось 14 ночей сидеть в подвале при температуре +5. Без света, газа, отопления, лекарств и бензина. Они были отрезаны от всего мира.

– Мы не могли уехать, потому что нас не выпускали, – говорит Юля. – В соседнем селе расстреляли семью. Наш друг, который раздавал еду мирным жителям, был убит. У друзей на днях умерла мать. Ее вынесли, положили на лавочку в пакете и до сих пор не похоронили.

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Каждый день Юля чистила метки для авиации на собственном газоне, ведь над ними постоянно летали.

– Их установки стояли в лесу, где гуляла с собакой, – рассказывает ведущая. – И я каждый вечер замирала у окна, где можно было поймать связь. А оконные рамы толкали меня от этих страшных взрывных волн. В наш двор залетел большой кусок от града.

Во время войны девушка научилась различать звуки – разрывы вакуумных бомб, градов и ураганов, полеты истребителей, военных самолетов и «аллигаторов». Когда было тихо, они морально готовились к новым бомбардировкам.

– Девятого марта захватчики ввалились к нам в дом, – говорит Юля. – Это были 13 подготовленных кадыровцев. С рыжими бородами, обмундированные до зубов. С ПЗРК/иглами за плечами и потертыми автоматами. У них были георгиевские ленты на спинах и надпись «разведка». Они вырвали калитку, влетели в дом за секунду, двигались по-спецназовски, врываясь в каждую комнату. Этот ад длился не больше 30 минут, но казался вечностью. Они забрали телефоны, охотничье оружие. Угрожали отцу. Это стало последней каплей, и мы рискнули уехать из дома. Дальше нельзя было в нем оставаться.

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Семье было тяжело принять решение об эвакуации, ведь официального зеленого коридора к ним не было.

– Видеоподтверждений о расстреле мирных жителей было много, и я понимала, что этот день может быть последним, – рассказывает ведущая. – Пришлось принять это и смириться. Мы выехали с белыми флагами, которые сделали из простыней и швабр. Двигались колонной из четырех машин. С детьми и младенцем, у которого закончилась смесь, и он был на грани смерти. Чудом проехали три вражеских блокпоста. От количества техники и военных немели руки. Я увидела все: обугленные, замерзшие тела, расстрелянные гражданские машины, разбитую технику. Каждый раз останавливались на обочине, когда навстречу неслись колонны вражеской техники. Приходилось пробираться под градами и молиться. Научились по-настоящему молиться.

Сейчас Юля с семьей находится в безопасном месте.

– Теперь не могу слушать музыку, – рассказывает ведущая. – Меня раздражают громкие звуки. А в тишине чувствую немыслимое напряжение. Постоянно жду, когда «прилетит». Бывало всякое: страх смерти и голода, отнимались ноги, не могла восстановить дыхание после очередной бомбардировки. Мы оставили все, но выжили!