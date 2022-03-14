Екс-ведучий «Абзацу!» Михайло Шаманов ділиться історіями з життя тероборони

Екс-ведучий та креативний продюсер проекту «Абзац!» Михайло Шаманов вступив до лав тероборони та захищає Україну та українців.

Михайло розповів Новому каналу, що вступив до лав оборони ще у 2014 році: «Тоді не було тероборони. Була організація, яка навчала цивільних азам військової справи. Ми тренувалися у «Білому вовку» – це такий центр підготовки».

Коли 24 лютого росія відкрито напала на Україну, Михайло разом зі своїм підрозділом приєдналися до територіальної оборони та щодня охороняють городян.

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На своїй сторінці у facebook Михайло щодня розповідає підписникам історії з його та його команди життів:

«Ми спимо критично мало. Нас часто піднімають по тривозі. То десант десь знову висадився, то «Калібр» поряд упав, то треба йти на нічне чергування. На війні багато приводів не спати. Але треба. За ці дні я звик спати з автоматом в обіймах. Тому що, якщо його втратиш, чим воювати? Це твій найкращий друг і товариш. Але коли дають команду відбій – якраз спати мені й не хочеться, бо треба примудритися знайти зручну позу на дерев’яній підлозі у броні, розгрузці з повним боєкомплектом та касці. Я не зважував, але фітнес розкішний. Схуд кілограм на 5. Але є у нас у взводі побратим із позивним Камера (бо талановитий оператор), який вміє розповідати одурені казки на ніч, під які всі засинають.

– Камера, розкажи про Гвоздику.

– Гвоздика – самохідна гаубиця калібру 122 мм. Стоїть на озброєнні Збройних Сил України. Призначена для придушення та знищення живої сили, артилерійських та мінометних батарей, а також для руйнування дзотів, забезпечення проходів у мінних полях та польових загородженнях.

– Дружне хропіння…

Так і спимо до наступної тривоги».

«Після активних п’яти днів біганини ми зняли нарешті берці. Воїн із позивним Херсон зняв шкарпетки і почав махати ними в повітрі, щоби якось висушити. Відганяє ворожі ДРГ, подумали ми».

«У нас у підрозділі є своя Оля Фреймут. Так ми за очі називаємо нашого бійця. А в очі «сержантом». Він не такий злий, як сержант Хартман із фільму Кубрика «Цільнометалева оболонка». Але муштрує нас по-справжньому. Він досвідчений мисливець і знається на зброї, як бог Арес. Сержант влаштовує нещадні щоденні вечірні перевірки нашої зброї. Після чищення він, як справжній ревізор, ходить і перевіряє білою рукавичкою наші АК. Жартую. Рукавичок немає. Є білий спонжик. І він набагато суворіший, ніж Фреймут! Немає у нас на автоматах таблички «перевірено Ревізором», бо всі розуміють, що зброя – це наше продовження. І всі бійці труть, чистять і натирають свої автомати, щоб блищали. Чистимо зі словами великого Макіавеллі «Та війна справедлива, яка потрібна, і зброя священна, на яку єдина надія»».

Декілька днів тому Михайло показав зворушливий малюнок, який захисникам передав маленький українець.

Ми дякуємо Михайлу Шаманову, всій воїнам ЗСУ та тероборони, які ось уже 19 днів захищають Україну від російських окупантів. І віримо, що дуже скоро ми зустрінемося під мирним українським небом і зможемо сказати їм слова подяки особисто. Слава Україні!