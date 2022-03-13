Александр Педан: Встали на настоящую информационную войну против русских ботов

Ведущий Нового канала рассказал, как помогает всей стране, находясь в родном Хмельницком

В начале войны ведущий Нового канала Александр Педан с семьей уехал к маме, в город Хмельницкий. Когда понял, что дети и жена в безопасном месте, начал действовать.

– Я сразу пошел записаться в тероборону. Мне сказали, что, слава Богу, людей хватает, поэтому записали в резерв, – рассказывает он. – Так же ответили и в военкомате. Поставили там на временный учет и посоветовали: «Занимайтесь тем, чем можете! Делайте что-нибудь полезное». Я стал делать то, что умею. Во-первых, очень многие из Европы писали мне с желанием помочь. Сводил их с разными фондами, давал информацию, как можно переправить гуманитарную помощь. Есть много друзей и знакомых, которые этим занимаются, например, в Ужгороде, Львове, со стороны границ Молдовы и Румынии. Сводил также с фондом Сергея Притулы. Существенные изменения произошли в нашем проекте JuniorZ. Во-первых, убрали из названия букву Z, так что теперь мы Junior. Во-вторых, вместе с нашими учителями, которые находятся на западе Украины, помогали с расселением беженцев.

Отдельная сверхважная сила сегодня – соцсети.

– Я превратил свою страницу в Instagram в склад полезной информации, – говорит Александр. – Чем можно помочь, как уехать, где поселиться и так далее. Наша команда pedan|buro начала делать ролики в поддержку ВСУ. Можете посмотреть. Еще я нашел медийщиков: режиссеров, продюсеров, монтажеров и т.д. Вместе мы придумываем много контента для поддержки ВСУ. Ролики переводим на английский, дабы достучаться до западных СМИ, чтобы нам помогли и закрыли небо. Активно боремся с фейками. Встали на настоящую информационную войну против русских ботов. Это основная работа, которую я сейчас выполняю круглосуточно. Считаю, что информационный фронт очень важен.

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Кроме Александра Педана, в Хмельницком помогают и другие знаменитости. Город очень хорошо наладил волонтерскую деятельность.

– Насколько я знаю, Дядя Жора занимается гуманитарной помощью, Леся Никитюк взялась за расселение беженцев. Часто на них также перебрасываю запросы и просьбы людей, – говорит Педан. – В Хмельницком очень четко все организовано. Я лично встречался с председателем ОГА, и тогда это понял. Есть колл-центр, который помогает переселенцам. Есть огромный логистический центр, координирующий разнообразную помощь и передающий по всей Украине.

Знаю, что многие волонтерские штабы помогают на вокзале. К примеру, даже если поезда останавливаются на минутку, они забрасывают туда воду, еду, теплые вещи. Я горжусь Хмельницким и тем суперсовременным механизмом, который здесь наладили, чтобы помочь людям.