Новый каналНовости

#ДобріІсторії. Александр Педан: «Встали на настоящую информационную войну против русских ботов»

Александр Педан: Встали на настоящую информационную войну против русских ботов

Ведущий Нового канала рассказал, как помогает всей стране, находясь в родном Хмельницком

В начале войны ведущий Нового канала Александр Педан с семьей уехал к маме, в город Хмельницкий. Когда понял, что дети и жена в безопасном месте, начал действовать.

– Я сразу пошел записаться в тероборону. Мне сказали, что, слава Богу, людей хватает, поэтому записали в резерв, – рассказывает он. – Так же ответили и в военкомате. Поставили там на временный учет и посоветовали: «Занимайтесь тем, чем можете! Делайте что-нибудь полезное». Я стал делать то, что умею. Во-первых, очень многие из Европы писали мне с желанием помочь. Сводил их с разными фондами, давал информацию, как можно переправить гуманитарную помощь. Есть много друзей и знакомых, которые этим занимаются, например, в Ужгороде, Львове, со стороны границ Молдовы и Румынии. Сводил также с фондом Сергея Притулы. Существенные изменения произошли в нашем проекте JuniorZ. Во-первых, убрали из названия букву Z, так что теперь мы Junior. Во-вторых, вместе с нашими учителями, которые находятся на западе Украины, помогали с расселением беженцев.

Отдельная сверхважная сила сегодня – соцсети.

Александр Педан: Встали на настоящую информационную войну против русских ботов

– Я превратил свою страницу в Instagram в склад полезной информации, – говорит Александр. – Чем можно помочь, как уехать, где поселиться и так далее. Наша команда pedan|buro начала делать ролики в поддержку ВСУ. Можете посмотреть. Еще я нашел медийщиков: режиссеров, продюсеров, монтажеров и т.д. Вместе мы придумываем много контента для поддержки ВСУ. Ролики переводим на английский, дабы достучаться до западных СМИ, чтобы нам помогли и закрыли небо. Активно боремся с фейками. Встали на настоящую информационную войну против русских ботов. Это основная работа, которую я сейчас выполняю круглосуточно. Считаю, что информационный фронт очень важен.

#ДобріІсторії. Анастасия Булгакова: «Разрабатываю систему электронной очереди для военкоматов»

#ДобріІсторії: Обычный киевлянин обустроил бомбоубежище, разместил брошенных животных и стал волонтером

Кроме Александра Педана, в Хмельницком помогают и другие знаменитости. Город очень хорошо наладил волонтерскую деятельность.

– Насколько я знаю, Дядя Жора занимается гуманитарной помощью, Леся Никитюк взялась за расселение беженцев. Часто на них также перебрасываю запросы и просьбы людей, – говорит Педан. – В Хмельницком очень четко все организовано. Я лично встречался с председателем ОГА, и тогда это понял. Есть колл-центр, который помогает переселенцам. Есть огромный логистический центр, координирующий разнообразную помощь и передающий по всей Украине.

Знаю, что многие волонтерские штабы помогают на вокзале. К примеру, даже если поезда останавливаются на минутку, они забрасывают туда воду, еду, теплые вещи. Я горжусь Хмельницким и тем суперсовременным механизмом, который здесь наладили, чтобы помочь людям.

добро новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь