Віталіна Біблів підтримує бойовий дух українців

Любаня з ситкому «Будиночок на щастя» на час війни в Україні стала бабою Наташею. Так акторка збирає кошти на ЗСУ України

Акторка ситкому «Будиночок на щастя» (Новий канал) Віталіна Біблів досі залишається у своєму помешканні поблизу столиці. Вона з перших днів війни в Україні співпрацює з місцевою теробороною. Називають її «комендантом укриття».

– Контролюю, хто в’їхав, а хто залишив нашу місцевість, – розповідає Віталіна. – Стежу, аби всім вистачало їжі та води. Поблизу знаходиться будинок з людьми похилого віку. До них теж навідуюся та допомагаю.

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Поки в ефірі Нового каналу призупинений показ третього сезону «Будиночок на щастя», акторка продовжує підтримує бойовий дух українців за допомогою гумору.

– На своїй сторінці в Instagram записую відеоролики від баби Наташі, – каже Віталіна. – Аудиторії сподобалось, і вони почали просити, щоб мій персонаж передав привіт або привітав із днем народженням рідних. І це роблю з благочинною місією. Люди надсилають гроші на потреби ЗСУ України, кидають мені чек, потім записую привітання. За кілька днів нам вдалось зібрати близько 7 тисяч гривень.

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На цьому акторка зупинятися не планує.

– Якщо буде потрібно будувати дороги та будинки – обов’язково піду, – розповідає Віталіна. – Можу працювати й вихователькою у дитячому садочку. Словом, готова виконувати будь-яку роботу в мирній Україні, аби вона якнайшвидше стала на ноги.