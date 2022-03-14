Мишель Андраде: «Это настоящий криминал и грубейшее нарушение международного права»

Ведущая «Орел и Решка. Земляне», певица Мишель Андраде обратилась в очередной раз к миру с просьбой закрыть небо, чтобы спасти оккупированный Мариуполь и всю Украину

«19ый день россия несет смерть и разрушения по всей Украине, — написала девушка в описании видео с кадрами разрушенного Мариуполя на своей странице в Instagram. — В Мариуполе происходит самая страшная гуманитарная катастрофа. За время осады города погибли уже 2187 мирных жителей. Российские оккупанты с утра до вечера бомбят Мариуполь, срывают эвакуацию населения, обстреливая гуманитарные коридоры, и не пропускают конвои с едой, водой и лекарствами.

Это настоящий криминал и грубейшее нарушение международного права. Именно поэтому в основе этого обращения – инструментальная мелодия песни Criminal. Она не выпущена на площадках и вряд ли будет, но именно сейчас ее звучание обрело новый смысл».

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В поддержку Мариуполя высказался еще один ведущий «Орла и Решки» и проекта «Где логика?» Андрей Бедняков, который родился в всё детство провел в этом городе. Ведущий выложил фото разрушенных домов после бомбежки:

«Это мой Мариуполь. Город, в котором я вырос. Город, который всегда пах для меня морем, кукурузой и родителями. Сейчас мой город пахнет горем, страданием и слезами, которые принесли великие лживые «освободители». Это самый центр города. Там ресторан «сыто пьяно», где вкусные рапаны на сковородке. Рядом место, где мы играли в Приставку с пацанами ночи напролёт. Напротив — главный корпус ПГТУ. Больше 90% моего города говорит на русском. И вот ТАК «освободители» освобождают русскоговорящих. Вот она Настоящая иХ защита. Пока вас не было у нас — город жил мирно и прекрасно. Но как только вы переступили границу — случилась катастрофа. И так везде, куда вы приходите. Эти Орки сравнивают мой город с землей. Город, в котором моя семья, родные и мои ДРУЗЬЯ. Которых я безумно люблю и которых я обязательно увижу! Ведь у вас, друзья, нет другого выбора, ясно?! «Освободители», вы х#й сломите Мариуполь, знайте это! А также Харьков, Николаев, Бердянск, Мелитополь, Волноваху и другие города Украины! Я молюсь за то, чтобы люди были целы. А также за то, чтобы наши воины были сильнЫ. И всем тем, кто поддерживает войну , тем кто с буковкой Z на Аватарке пишет мне «ой интересно, как ты переобуешься, когда мы победим»…

Два уточнения: я не переобуюсь, и ХЕР вы победите!

Мой город выстоит! И снова будет пахнуть морем, кукурузой и родителями!

Все буде, Україна»