Как приготовить оладьи с манной крупы и разнообразить свой рацион во время войны, рассказал эксперт «На ножах» Алекс Якутов
Времени, чтобы приготовить любимые блюда, нет. И некоторые продукты для них приобрести проблематично. Поэтому все чаще приходится готовить из того, что есть дома. Эксперт реалити «На ножах» (Новый канал) Алекс Якутов делится рецептами оладий из разных круп. Первые на очереди — оладьи из манки
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