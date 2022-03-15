Как приготовить оладьи с манной крупы и разнообразить свой рацион во время войны, рассказал эксперт «На ножах» Алекс Якутов

Времени, чтобы приготовить любимые блюда, нет. И некоторые продукты для них приобрести проблематично. Поэтому все чаще приходится готовить из того, что есть дома. Эксперт реалити «На ножах» (Новый канал) Алекс Якутов делится рецептами оладий из разных круп. Первые на очереди — оладьи из манки

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Оладьи из манки: рецепт приготовления пошагово

Оладьи из манки: ингредиенты

Манной крупы – 500 г

Кефира – 250 мл

Яиц – 2 шт.

Сахара – 1 ст. л.

Соли – 1 щепотка

Соды – 0,5 ч. л.

Растительного масла – 50 мл

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Оладьи из манки: рецепт приготовления пошагово

Взбейте яйца с сахаром и солью в однородную массу. В яичную смесь добавьте кефир и тщательно перемешайте. Постепенно добавляйте манную крупу, постоянно помешивая. Следите, чтобы не было комочков. Оставьте тесто настаиваться один час, чтобы манка набухла. Добавьте в манное тесто соду и тщательно перемешайте. Жарьте оладьи на раскаленной сковороде до золотистого цвета примерно минуту-полторы с каждой стороны.

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