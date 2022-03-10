Як можна самостійно очистити воду з крана в домашніх умовах

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну гуманітарна ситуація в деяких регіонах та містах стає все дедалі складнішою. На жаль, люди не завжди мають доступ до чистої питної води, а тому варто розібратися з тим, як очистити воду в домашніх умовах. Порадами з цього приводу поділилась Львівська ОДА на сторінці у Facebook.

Існує кілька способів для очищення води в домашніх умовах, про них розповімо далі.

Перший — прокип’ятити воду

Ця порада актуальна, якщо ви перебуваєте вдома або часом маєте доступ до домівки.

Зі збільшенням температури більшість бактерій та вірусів гинуть, але для бажаного результату процедура має тривати хоча б 5-10 хвилин, — пояснюють в ОДА.

В укритті прокип’ятити воду можна за допомогою кип’ятильника.

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Другий спосіб — заморожування

Він працює через фізичні особливості води. У цьому випадку без холодильника не обійтися. На заморозку потребується певний час — у середньому кілька годин, залежно від об’єму та потужності морозильної камери.

Коли приблизно половина води перетвориться на тверду субстанцію, пробийте лід зверху і вилийте «брудний залишок».

Розморожену воду бажано випити протягом 10 годин, інакше вона втрачає структуровані корисні властивості.

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Третій спосіб — очищення води за допомогою вугілля

Для цього знадобляться звичайні таблетки чорного вугілля, які є в будь-якій аптечці.

Вугілля допомагає адсорбувати із води деякі органічні сполуки, окисники, неприємний запах та присмак.

Аби очистити воду, подрібніть вугілля та замотайте його в марлю чи вату, аби пил не просочився в очищену воду. Такий собі «мішечок» з вуглем занурте у воду і залиште на ніч.