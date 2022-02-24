Что делать во время обстрелов и залпового огня

Служба безопасности Украины опубликовала памятку с полезной информацией

Верховная Рада ввела военное положение в Украине. Во многих областях страны слышны звуки обстрелов и взрывов, в столице объявлена ​​воздушная тревога – жители собрали тревожные чемоданы и готовы в любой момент отправиться к ближайшему укрытию. Украинцам советуют внимательно следить за новостями, чтобы понимать ситуацию.

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Опубликован полный список официальных источников информации

Что делать во время обстрела стрелковым оружием, артобстрелов и артиллерийских обстрелов системами залпового огня, читай в информационных руководствах от Службы безопасности Украины: