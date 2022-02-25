Как не стать жертвой дезинформации: 10 советов

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям разработала памятку с рекомендациями, которые помогут распознать фейковую информацию

В ночь с 23 на 24 февраля Россия напала на Украину. Во многих областях стране ведутся ожесточенные бои, раздаются обстрелы и взрывы. Граждан просят сохранять спокойствие и не паниковать, однако российские коллаборанты ведут информационную войну — распространяют фейковые новости с целью дестабилизации ситуации в Украине.

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Что делать во время обстрелов и залпового огня

Министерство инфраструктуры Украины уже обнародовало список официальных источников информации. Эти ресурсы дают актуальные и достоверные факты. В то же время Государственная служба по чрезвычайным ситуациям разработала рекомендации, как не стать жертвой дезинформации:

Напомним, Верховная Рада ввела военное положение в Украину. Особый правовой режим установлен по всей территории страны на 30 дней с возможностью продления.

По материалам: https://fakty.com.ua