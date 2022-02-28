24 лютого Росія варварськи вторглася на українські території. Саме тому Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні. Збройні сили закликають громадян допомагати їм у боротьбі в противником та сповіщати про пересування його техніки. Розповідаємо, як відрізнити українську техніку від російських окупантів

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Головні відмінності:

Українська техніка має окрас у вигляді «пікселю» або темно-зелений колір, близький до оливового кольору.

має окрас у вигляді «пікселю» або темно-зелений колір, близький до оливового кольору. Російська техніка має темно-зелений та болотний окрас. Іноді присутній трикольоровий окрас.

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Техніка окупантів, яка поки що рухається нашою країною, має додаткові ознаки. Обов’язково звертайте на них увагу, адже вони вказують на напрям руху російських колаборантів:

Коса лінія на кузові – на Херсон;

– на Херсон; Мітка Z на кузові — наступ на Харків, також на цьому напрямку помічена Росгвардія (кадирівці). Нині така техніка з під Сум їде на Київ;

— наступ на Харків, також на цьому напрямку помічена Росгвардія (кадирівці). Нині така техніка з під Сум їде на Київ; Трикутник – для підрозділів на Слов’янськ та Краматорськ;

– для підрозділів на Слов’янськ та Краматорськ; Коло – для мобільного резерву.

Опубліковано повний список офіційних джерел інформації

Що робити якщо побачили окупаційну техніку?

Повідомте про це ЗСУ за контактами на сайті Генерального Штабу.

Знімайте на відео пересування цієї техніки та викладайте в соцмережі під хештегом #війна_проти_україни.

Але не публікуйте фото та відео нашої армії! Цим ви допомагаєте ворогу!

За матеріалами: https://fakty.com.ua