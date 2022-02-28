24 лютого Росія варварськи вторглася на українські території. Саме тому Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні. Збройні сили закликають громадян допомагати їм у боротьбі в противником та сповіщати про пересування його техніки. Розповідаємо, як відрізнити українську техніку від російських окупантів
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Техніка окупантів, яка поки що рухається нашою країною, має додаткові ознаки. Обов’язково звертайте на них увагу, адже вони вказують на напрям руху російських колаборантів:
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Але не публікуйте фото та відео нашої армії! Цим ви допомагаєте ворогу!
За матеріалами: https://fakty.com.ua