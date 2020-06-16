Ростовые костюмы, стриптиз на кухне и детский бассейн для взрослых идей: Вся правда о заданиях и реквизите «Хлебного зрелища»

Сценарист проекта «Хлебное зрелище» Ирина Журавлева рассказала, где команда берет идеи для усложнений, как достают трешовый реквизит, и зачем вообще так издеваться над шефами

В каждом выпуске «ХЗ шоу» шефов Антона Васильева и Илью Сёмина ждут сюрпризы в виде усложнений. Иногда это необычные ингредиенты для блюд, но чаще – странный реквизит, который только мешает готовке. Например, в первом выпуске Антону пришлось готовить с пупсом на руках, а Илье – в огромном костюме сумоиста. В выпуске, когда шефы готовили для Богдана Буше, Сёмин и вовсе превратился в динозавра, а в свежей серии «Хлебного зрелища» с шефом ресторана Adell Антон готовил в костюме плюшевого хот-дога.

Как придумывают костюмы и реквизит для поваров, рассказала сценарист проекта Ирина Журавлева:

– Идеи просто появляются в голове, и всё! Открываешь документ Word и пишешь сценарий, никаких секретов. Да, вот так скучно и банально 🙂 Некоторые задания мы штурмим вместе с режиссером и продюсером. Затем сценарий «сбивается» и отправляется в чат с реквизитом. У нас вообще вся работа и наша жизнь – в чатах и общих группах. Их миллион! По любому вопросу. Затем сценарий уходит линейному продюсеру, и понеслась. Он ищет костюмы: что-то берет в аренду, что-то находит у друзей. Иногда задания придумываются от обратного: есть классный реквизит, и конкретно под него готовятся усложнения. То есть, не сначала идея, потом реквизит, а наоборот. Так было с мужским купальником, а, точнее, очень странной тряпочкой, которая называется мужским бикини. В предстоящих выпусках вы увидите стриптиз в такой «тряпочке» :). Так же было и с детским бассейном. Сказали, что есть бассик, а у меня сразу ассоциации понеслись: папа в очках для плавания всегда чистит лук. И всё: мы посадили наших шефов в детский бассейн, одели на них очки для плавания и заставили чистить лук.

Ирина призналась, что с реквизитом и заданиями, как и с ингредиентами, все идеи – родом из жизни:

– Жизнь – самый лучший автор. Мы всё делаем для того, чтобы задания были смешными, и чтобы шефам было максимально неудобно готовить со всем этим реквизитом! Сейчас наступила эпоха пранка – все друг друга разыгрывают, снимают это на телефон и выкладывают в интернет. Так и мы – просто веселимся! У нас очень крутая команда, мы все: режиссер, операторы, продюсеры – на одной волне юмора. Особенно любим нелепый юмор. Жизненный. Поэтому, конечно, мы осознаём, что «Хлебное зрелище» – это работа, но по большей части снимаем, чтобы классно провести время.

Появится ли тот самый «бассик» или мужское бикини в новом выпуске «Хлебного зрелища», смотрите уже в это воскресенье, 21 июня, в 12:00 на YouTube Нового канала.

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