Эксклюзив! Кто придумывает трешовые ингредиенты для гастрошоу «Хлебное зрелище»

Лучики добра, съедобный бюстгальтер и вчерашний борщ: сценарист «Хлебного зрелища» рассказала, откуда берутся все эти странные «продукты»

По воскресеньям на YouTube Нового канала вот уже месяц выходит фановое гастрошоу «Хлебное зрелище», в котором два топовых шефа столичных ресторанов из обычных продуктов готовят необычные блюда. Оценивают кулинарные шедевры звездные эксперты.

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Среди тех, кто уже успел попробовать блюда поваров – Владимир Дантес, Женя Галич, Богдаш Буше и Даша Коломиец. Но главная изюминка проекта даже не в простых рецептах и лайфхаках, которыми делятся шефы Антон Васильев и Илья Сёмин, а в юмористической составляющей шоу! Продукты, которые изначально получают шефы, весьма необычные. Антон и Илья уже готовили из вчерашнего борща, шампанского, подвявшего шпината, магазинных пельменей, формочек для тарталеток, шпротов и других ингредиентов, которые обычно долго лежать в холодильниках.

Вместе с продуктами на стол к шефам попадают и странные малосъедобные вещи, которые тоже обязательно должны стать частью блюда. Например, бюстгальтер из конфет, лучики добра, посыпка для паски, детские ползунки и многое другое.

Зрители от выпуска к выпуску задаются одним вопросом: кто придумывает, какие ингредиенты получат шефы и где этот человек черпает вдохновение? Знакомьтесь, Ирина Журавлева, сценарист «Хлебного зрелища», и именно на нее косятся шефы, каждый раз открывая новые продукты.

Ирина рассказала, откуда берет идеи для каждого выпуска и призналась, что креативить ей особо и не приходится:

– Для каждой программы придумывается тема. Ну, как придумывается 🙂 Она просто возникает в голове сама собой, – делится Ирина Журавлева. – Как правило, тема эта очень народная и понятная всем: что едят холостяки, студенты, ЗОЖники. И сам юмор уже в том, какие продукты попадают в эту подборку. Смешно, что холостяки едят пельмени. Меня веселит, что студенты помешаны на майонезе. «Это соус Богов – «мазик»», – как они говорят. А если смешать майонез с кетчупом, получится кетченез – это вообще из разряда фудпорно 🙂 Смешно, что в каждой семье в холодильнике сутками стоит кастрюля с супом, который «Не выбрасывай! Папа потом доест!». Именно так появился ингредиент из первого «семейного» выпуска «ХЗ шоу» с Владимиром Дантесом – «вчерашний борщ». Если в процессе по заданиям мы добавляем шефам продукты, то они почти всегда абсурдные или же максимально невкусные, или со странной консистенцией. В общем, мы, правда, делаем всё возможное, чтобы усложнить шефам жизнь! 🙂 Но в целом мы не фантазируем и ничего не выдумываем из воздуха по продуктам. Все идеи из жизни! Я всегда говорю, что жизнь – лучший автор.

Ирина также призналась, что несъедобные ингредиенты она подкладывает ради фана, прекрасно осознавая, что вряд ли они попадут в блюдо. Но идея в том, чтобы шефы всё-таки придумали, как применить ту или иную вещь:

– В каждый набор я добавляю по теме какой-то несъедобный атрибут. В программе про ЗОЖ это были «свет солнышка и лучики добра», законсервированные в стеклянной банке, в выпуске про «завтрак в постель» – это роза (Упс, неожиданный спойлер!), в выпуске с набором «второго дня свадьбы» – это разноцветные ползунки. В общем, я всегда подкладываю предметы, которые делают более смешной стереотипность происходящего.

И шефы отлично справляются! Например, Даша Коломиец была в восторге, когда получила боксы с продуктами, упакованные в цветные ползунки.

Какие сюрпризы ждут шефов дальше, и какие ингредиенты приготовила для них Ирина Журавлева, смотрите уже в 5 выпуске «Хлебного зрелища» 14 июня в 12:00 на YouTube Нового канала.

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