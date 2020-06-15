Мерялись сосисками, ели собачий корм и кормили шефа «бич-пакетом»: Как проходил кулинарный баттл «Хлебного зрелища»

В пятом выпуске гастрошоу «Хлебное зрелище, которое выходит по воскресеньям на YouTube Нового канала, шефов Антона Васильева и Илью Сёмина ждал по традиции одинаковый набор продуктов.

В этот раз поварам достались ингредиенты, которые можно найти в холодильнике у любого студента – картошка, сосиски, соленья, бич-пакет (а если быть точными, то обычная лапша быстрого приготовления), немного петрушки и красная икра, которую «дали за победу в Студвесне».

Именно из этих ингредиентов им предстоит приготовить блюда, оценивать которые будет шеф столичного ресторана Adell – Алексей Краковский, знакомый, к слову, и с Сёминым, и с Васильевым. Но до самого финала оба повара не будут знать, для кого готовят свои шедевры!

Илья сразу определился с блюдом и решил делать «типичное американское из украинских продуктов». По-простому, хот-дог с картошкой вместо булки, и сальсой из соленых огурцов.

Антон решил пойти другим путем, помня, что предыдущие звездные эксперты отдали предпочтение простым понятным блюдам, и сделал ставку на жареную картошку слайсами с сосиской и горкой красной икры. Если бы он только знал, для кого готовит, возможно, принял бы другое решение 🙂

И пока шефы определялись с блюдами, на них посыпали усложнения! Антону пришлось оторваться от готовки, чтобы перекусить свежим лимоном. Впрочем, Васильев долго время прожил на Бали, поэтому съесть лимон целиком для него – не в новинку!

Семин же на первом этапе усложнений «лишился» одной руки. Дальше больше, следующим заданием Антона стало разрисовать кетчупом лицо соперника, и… надеть ростовой костюм хот-дога.

Глядя, как Васильев в костюме жарит на сковородке сосиску. Сёмин со смехом намекнул, что на кухне запахло «сосисочным каннибализмом». Но рано Илья начал радоваться, его впереди ждало особое веселье!

По правилам проекта шефам нужно использовать все ингредиенты, и особенно непросто оказалось придумать, как заюзать лапшу. Антон решил, что сделает из нее кранч для своего блюда, а вот Семин схитрил и вместо лапши быстрого приготовления использовал приправу, которая к ней прилагается. Специи он высыпал в бульон, в котором варилась его картошка, а вот сухую лапшу применил не по правилам – банально съел, как в студенческие времена:

– Тысячу лет такого не пробовал, а раньше, помню, мечтал есть эту лапшу каждый день! – с ностальгией вспомнил Илья.

Вообще Сёмину очень повезло в этом выпуске – ростовой костюм впервые достался не ему, а Антону, а испытания самого Ильи были очень даже вкусными. Особенно наказание за проигрыш в бир-понге: шефу нужно было съесть «королевский» бутерброд, состоящий из тоста и майонеза, украшенного петрушкой. Но Илья проявил фантазию и покрыл бутер толстым слоем красной икры, так что блюдо получилось действительно королевским!

Предпоследнее задание было одно для обоих шефов: им нужно было поменяться местами и закончить блюда друг друга. И, учитывая, что Антон и Илья борются за гастротур в Нью-Йорк, подставы можно было ожидать от любого! Впрочем, к чести шефов, ни один из них даже не попытался испортить блюдо конкурента.

В финале Антона ждало еще одно «приятное» задание – лизнуть влажный собачий корм. Оказалось, для него такая «дегустация» – не впервой 🙂 Шеф признался, что пробовал корм еще в детстве, правда тогда в сухом виде.

Что ж, блюда готовы и пришло время посмотреть, чей кулинарный шедево выберет эксперт – шеф ресторана Adell Алексей Краковский.

Осмотрев блюдо Сёмина, шеф отметил, что оно – с претензией на «гурмэ». А вот в боксе Антона ему больше всего понравилась… красная икра, аккуратной горкой выложенная поверх картошки. И тем не менее именно с блюда Васильева он снял пробу первым.

Алексей признался, что он смотрел первый выпуск «Хлебного зрелища» с Дантесом и ожидал увидеть полный треш. А тут – картошечка, сосиски, икра… Так что блюду Антона досталась похвала.

А вот шедевру Сёмина так не повезло: Краковский не понял, что блюдо Ильи задумывалось, как хот-дог, и разобрал его на ингредиенты. Первой же шефы попалась картошка, которую Илья не успел нормально доварить, и, конечно, это очень подпортило впечатление от всего блюда.

Рассмотрев сосиску поближе, Алексей даже смог определить, что «хот-дог» готовил Сёмин: повар сделал небольшие разрезы на сосиске, а это – классическая подача продукта в тайской и вьетнамской кухне, в которых Илья – спец.

Победа же досталась жареной картошке Антона: в очередной раз простое и понятное решение выиграло. Теперь счет равный, у каждого шефа по 300 долларов, и баттл за тур по Нью-Йорку продолжается! Как изменится положение вещей, сменит ли тактику Илья и какого звездного эксперта будут кормить шефы следующим, смотрите в 12:00 в воскресенье на YouTube Нового канала.

Читай также:

Эксклюзив! Кто придумывает трешовые ингредиенты для гастрошоу «Хлебное зрелище»