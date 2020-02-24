Блины на Масленицу: фирменный рецепт от победительницы «Топ-модели по-украински»
Мальвина Чукля поделилась рецептом блинчиков, которые стоит приготовить каждой хозяйке
В понедельник, 24 февраля, в Украине начинают отмечать древний славянский праздник Масленицу. Главная его традиция – приготовление блинов, символизирующих солнце. У вас до сих пор нет любимого рецепты блинчиков? Сейчас он появится. Ловите фирменный рецепт победительницы проекта «Топ-модель по-украински» (Новый канал) Мальвины Чукли.
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– Считаю, что блины нужно готовить, не когда нужно, а когда захочется, – улыбается модель. – Тем более что мои муж и сын их просто обожают. Кстати, если будете точно следовать рецепту, то, уверяю, даже первый блин у вас не получится комом!
Блины на Масленицу: ингредиенты
- 500-700 мл молока;
- 2-3 яйца (чем больше яиц, тем мягче получаются блины);
- 400 г муки;
- 100 г подсолнечного масла;
- немного соли.
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Блины на Масленицу: способ приготовления
- Налейте молоко в глубокую посуду и понемногу насыпьте в него муку, при этом взбивая все миксером или венчиком. Важно следить за тем, чтобы в смеси не образовались комочки.
- Готовая консистенция должна напоминать нежирный кефир. Если этого эффекта не удалось добиться с первого раза, добавьте немного муки или молока.
- После этого добавьте в смесь яйца, масло и соль. Смешайте все и дайте тесту «отдохнуть» полчаса-час.
- Выпекайте блины на сильно разогретой сковородке.
- Готовые блинчики смазывайте сливочным маслом.
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Приятного аппетита!
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