Куриное филе на скорую руку от Юлии Панковой
Ведущая «Ревизора» на Новом канале, кулинар и гастроэксперт Юлия Панкова любит готовить блюда из курицы. Это быстро и вкусно, а еще – полезно. Итак, скорее на кухню
Для многих людей самым любимым видом мяса является куриное филе. Оно нежное, малокалорийное и богато белком. А еще его легко и быстро готовить. Можно жарить, тушить, варить, запекать и фаршировать. Блюда получаются различными и хорошо сочетаются со многими гарнирами.
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Юлия Панкова – не исключение. И у нее есть собственный рецепт приготовления филе.
– Когда-то увидела на немецком канале, как готовить филе курицы с сыром и беконом, – рассказывает Юля. – Помню, тогда повар предлагала использовать сыр «Филадельфия». Я решила приготовить филе с другим, более дешевым сливочным сыром. Вкус блюда очень пикантный, ведь сыр смягчает филе, а бекон создает нежную корочку. Делюсь с вами рецептом. Быстро, легко, вкусно и очень оригинально.
Ингредиенты (на 6 порций):
- 6 шт. – куриных филе
- 400 г – сливочного сыра
- 500 г – бекона (тонко порезанного)
- Соль – по вкусу
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Приготовление:
- Зачистите филе – снимите с мяса пленочки
- В каждом куске сделайте аккуратный надрез-карман. Главное, чтобы кусок при этом оставался целостным.
- Каждое филе начините сыром.
- Оберните куски беконом так, чтобы не было видно курицы.
- Последний шаг – отправьте в духовку, нагретую до температуры 180 градусов, на 30 минут.
Блюдо готово!
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