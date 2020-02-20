Ведущая «Ревизора» на Новом канале, кулинар и гастроэксперт Юлия Панкова любит готовить блюда из курицы. Это быстро и вкусно, а еще – полезно. Итак, скорее на кухню

Для многих людей самым любимым видом мяса является куриное филе. Оно нежное, малокалорийное и богато белком. А еще его легко и быстро готовить. Можно жарить, тушить, варить, запекать и фаршировать. Блюда получаются различными и хорошо сочетаются со многими гарнирами.

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Юлия Панкова – не исключение. И у нее есть собственный рецепт приготовления филе.

– Когда-то увидела на немецком канале, как готовить филе курицы с сыром и беконом, – рассказывает Юля. – Помню, тогда повар предлагала использовать сыр «Филадельфия». Я решила приготовить филе с другим, более дешевым сливочным сыром. Вкус блюда очень пикантный, ведь сыр смягчает филе, а бекон создает нежную корочку. Делюсь с вами рецептом. Быстро, легко, вкусно и очень оригинально.

Ингредиенты (на 6 порций):

6 шт. – куриных филе

400 г – сливочного сыра

500 г – бекона (тонко порезанного)

Соль – по вкусу

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Приготовление:

Зачистите филе – снимите с мяса пленочки В каждом куске сделайте аккуратный надрез-карман. Главное, чтобы кусок при этом оставался целостным. Каждое филе начините сыром. Оберните куски беконом так, чтобы не было видно курицы. Последний шаг – отправьте в духовку, нагретую до температуры 180 градусов, на 30 минут.

Блюдо готово!

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