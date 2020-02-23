Домашние «рафаэлло» – лучший десерт на любые посиделки. Нежные сладости готовятся быстро, и не требуют особых усилий и каких-то специальных навыков. Записывай чудо-рецепт!

Как приготовить конфеты Рафаэлло дома: ингредиенты

кокосовая стружка – 200 г

сгущенное молоко – 200 г

орех любой – 30 г

Как видишь, никаких вычурных ингредиентов. Дальше – еще легче!

Рафаэлло: пошаговый рецепт приготовления

В большой миске смешиваем кокосовую стружку (горстку оставь для посыпки) и сгущенное молоко. Тщательно перемешиваем. Сладкая масса должна настояться около часа.

Готовим орехи. В оригинальных «Рафаэлло» производители используют миндаль, однако не менее вкусные конфеты получатся и с фундуком, и с грецким орехом.

На раскаленной сковороде без масла обжарь орехи в течение 2-3 минут, высыпь на тарелочку и дай им остыть.

Из нашей кокосовой массы (а она за пройденное время стала густая и вязкая) лепим блинчики толщиной около 2 см. В серединку каждого кладем орешек и скатываем блинчики в шарики.

Почти готовые «рафаэлки» обваливаем в сухой кокосовой стружке, чтобы она полностью покрыла конфеты.

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Готово! Нежные конфетки можно подавать к столу. Уверены, кокосовые сладости придутся по вкусу всем, так что смело можешь готовить их в любой день!