Простой рецепт курицы карри с кокосовым молоком



Курица карри – это классическое блюдо индийской кухни. Оно пряное, сытное и легко готовится дома. Если ходите удивить гостей на праздничном обеде – курица карри отличный вариант. Для правильного вкуса только приправы «карри» будет недостаточно! Записывай классический рецепт ароматного блюда прямо сейчас.

Курица карри: пошаговый рецепт

Список ингредиентов:

кокосовое молоко – 400 мл

куриное филе – 2 шт

лук – 1 шт.

молотый красный перец по вкусу

лайм – 1 шт.

чеснок – 4 зубчика

тертый имбирь – 2 ч.л.

куркума – 2 ч.л.

карри – 2 ч.л.

Как готовить курицу карри?

Сперва нарежь филе на небольшие кусочки. Не забудь предварительно удалить жир и сухожилия с помощью острого ножа.

Затем мелко поруби лук и чеснок, и добавь немного красного перца и имбирь. Получившуюся смесь обжарь на подсолнечном масле до румяной корочки. Когда лук станет розовым, добавь кусочки филе.

Через 5 минут посыпь курицу куркумой и карри, вылей в сковороду два стакана кокосового молока и выжми сок из лайма. Оставь блюдо тушиться на среднем огне на 40 минут! Готово! Подавать курицу карри лучше всего с пресным рисом. Приятного аппетита!

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