Новый каналG.spaceЛАЙФХАКИПростой рецепт курицы карри с кокосовым молоком

Простой рецепт курицы карри с кокосовым молоком

Курица карри рецепт
Курица карри – это классическое блюдо индийской кухни. Оно пряное, сытное и легко готовится дома. Если ходите удивить гостей на праздничном обеде – курица карри отличный вариант. Для правильного вкуса только приправы «карри» будет недостаточно! Записывай классический рецепт ароматного блюда прямо сейчас.

Курица карри: пошаговый рецепт

Список ингредиентов:

  • кокосовое молоко – 400 мл
  • куриное филе – 2 шт
  • лук  – 1 шт.
  • молотый красный перец по вкусу
  • лайм –  1 шт.
  • чеснок  – 4 зубчика
  • тертый имбирь – 2 ч.л.
  • куркума – 2 ч.л.
  • карри – 2 ч.л.

Как готовить курицу карри?

Сперва нарежь филе на небольшие кусочки. Не забудь предварительно удалить жир и сухожилия с помощью острого ножа.

Затем мелко поруби лук и чеснок, и добавь немного красного перца и имбирь. Получившуюся смесь обжарь на подсолнечном масле до румяной корочки. Когда лук станет розовым, добавь кусочки филе.

как готовить курицу карри

Через 5 минут  посыпь курицу  куркумой и карри, вылей в сковороду два стакана кокосового молока и выжми сок из лайма. Оставь блюдо тушиться на среднем огне на 40 минут! Готово! Подавать курицу карри лучше всего с пресным рисом. Приятного аппетита!

Фото – iStock

Читай также:

Рецепт тартара с лососем

Готовим легкий и полезный суп-рататуй с пастой

gspace курица карри модные новости правильное питание рецепты