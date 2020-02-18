Простой рецепт курицы карри с кокосовым молоком

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Курица карри – это классическое блюдо индийской кухни. Оно пряное, сытное и легко готовится дома. Если ходите удивить гостей на праздничном обеде – курица карри отличный вариант. Для правильного вкуса только приправы «карри» будет недостаточно! Записывай классический рецепт ароматного блюда прямо сейчас.
Курица карри: пошаговый рецепт
Список ингредиентов:
кокосовое молоко – 400 мл
куриное филе – 2 шт
лук – 1 шт.
молотый красный перец по вкусу
лайм – 1 шт.
чеснок – 4 зубчика
тертый имбирь – 2 ч.л.
куркума – 2 ч.л.
карри – 2 ч.л.
Как готовить курицу карри?
Сперва нарежь филе на небольшие кусочки. Не забудь предварительно удалить жир и сухожилия с помощью острого ножа.
Затем мелко поруби лук и чеснок, и добавь немного красного перца и имбирь. Получившуюся смесь обжарь на подсолнечном масле до румяной корочки. Когда лук станет розовым, добавь кусочки филе.
Через 5 минут посыпь курицу куркумой и карри, вылей в сковороду два стакана кокосового молока и выжми сок из лайма. Оставь блюдо тушиться на среднем огне на 40 минут! Готово! Подавать курицу карри лучше всего с пресным рисом. Приятного аппетита!