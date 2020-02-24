Масленица – это самый веселый и сытный праздник в году. В народе его еще часто называют «сахарными устами» или «объедухой». Все потому, что после Масленицы талия говорит нам: «Давай, до свидания!» Но мы нашли способ, как сохранить фигуру и при этом не нарушить традиции празднования. Лови рецепт диетических блинов на минеральной воде! Поверь, они такие же вкусные, как и их классический вариант. Но спеши сразу бежать на кухню, до «объедухи» еще достаточно времени. Читай, когда Масленица 2020 в Украине, а также узнай названия праздника по дням недели в материале Нового канала

Когда Масленица 2020?

В 2020 году – году Белой Металлической Крысы – Масленица пройдет в период с 24 февраля (понедельник) по 1 марта (воскресенье). Это будет обычная рабочая неделя, никаких дополнительных выходных не предусмотрено. По традиции, во время Масленицы люди должны простить все обиды, покаяться и примириться с близкими.

Название «Масленица» пошло от празднования весны. В это время у многих в доме было достаточно сливочного масла. Оно считалось символом достатка, нового богатого и сытого года. Блины на Масленицу были неким земным отражением солнца. Блин, как маленькое солнце, круглый и горячий. Смазать блин маслом, значит, поднести дар солнцу, задобрить его.

Интересный факт: женитьба в период Масленицы раньше считалась недобрым знаком. Свадьбы переставали играть вплоть до самой Пасхи.

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Масленица 2020 – даты и названия праздника по дням:

24 февраля (понедельник) – Встреча . В этот день принято заканчивать подготовку развлечений, ходить по гостям и выпекать первый праздничный блин. Его, традиционно, нужно отдавать беднякам – за помин душ усопших;

. В этот день принято заканчивать подготовку развлечений, ходить по гостям и выпекать первый праздничный блин. Его, традиционно, нужно отдавать беднякам – за помин душ усопших; 25 февраля (вторник) – Сватовство . В этот день в деревне принято устраивать смотрины. Раньше в Великий пост свадьбы не играли, а вот уже после Пасхи можно было отметить создание новой семьи. Поэтому молодежь знакомиться на Масленичной неделе с далеко идущими целями;

. В этот день в деревне принято устраивать смотрины. Раньше в Великий пост свадьбы не играли, а вот уже после Пасхи можно было отметить создание новой семьи. Поэтому молодежь знакомиться на Масленичной неделе с далеко идущими целями; 26 февраля (среда) – Лакомка. В масленичную среду мать жены печет блины и угощает ими зятя. Именно от традиций этого дня возникло крылатое выражение «к теще на блины»;

27 февраля (четверг) – Разгул . В этот день начинается Широкая Масленица. И она не проходит без игр: хороводы, песни, катания с горки, прыжки через костер;

. В этот день начинается Широкая Масленица. И она не проходит без игр: хороводы, песни, катания с горки, прыжки через костер; 28 февраля (пятница) – Тещины вечерки . В этот день, наоборот, мать дочери сама наведывается в дом к зятю, и тот должен накормить ее символом Масленицы. Причем приходит теща не одна, а с подругами, чтобы похвастаться перед ними, какое уважение ей оказывает зять;

. В этот день, наоборот, мать дочери сама наведывается в дом к зятю, и тот должен накормить ее символом Масленицы. Причем приходит теща не одна, а с подругами, чтобы похвастаться перед ними, какое уважение ей оказывает зять; 29 февраля (суббота) – Золовкины посиделки . В предпоследний день Масленичной недели молодые невестки приглашают к себе в гости родственников мужа, в первую очередь, сестер;

. В предпоследний день Масленичной недели молодые невестки приглашают к себе в гости родственников мужа, в первую очередь, сестер; 1 марта (воскресенье) – Проводы. Народ начинает подготовку к Великому посту. Просят прощения у близких, поминают усопших. Всю еду доедают, а что остается – сжигают. Тщательно моют посуду, а затем идут в баню.

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