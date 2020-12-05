В тревел-шоу Le Маршрутка 2 сезон 6 выпуск Леся Никитюк окажется в секретном месте Причерноморья, где в советские времена решалась судьба целых стран. Ведущая попадет в подземный командный пункт базы ракетных войск. Там старший лейтенант в отставке покажет ей ракету, которую американцы назвали «сатаной» и расскажет, какие ракеты можно было запустить из таких бункеров нажатием одной кнопки. И даже даст возможность нажать на эту кнопку. Решится ли ведущая на это? Узнаешь в 6 выпуске Le Маршрутка 2020.

Оторваться от этого страшного места Лесе помогут собаки. И не обычные, а первые собаки, породу которых впервые вывели украинские кинологи в Одессе. И даже получили официальное признание по всему миру.

Заканчивать яркое путешествие по Причерноморью стоит в воде. И программа Le Маршрутка 2 сезон 6 выпуск отправится на Тилигульский лиман, поставит Лесю на кайт-серфинг и посетит единственную в Украине устричную ферму. Путешествие по месту с уникальной фауной смотри онлайн в тревел-шоу Le Маршрутка 2 сезон 6 выпуск от 05.12.2020 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн Le Маршрутка 2 сезон 5 выпуск от 21.11.2020