У тревел-шоу Le Маршрутка 2 сезон 6 випуск Леся Нікітюк опиниться в секретному місці Причорномор’я, де в радянські часи вирішувалася доля цілих країн. Ведуча потрапить у підземний командний пункт бази ракетних військ. Там старший лейтенант у відставці покаже їй ракету, яку американці назвали «сатаною» та розкаже, які ракети можна було запустити з таких бункерів натисканням однієї кнопки. І навіть дасть можливість натиснути на саме цю кнопку. Чи наважиться ведуча на це? Дізнаєшся в 6 випуску Le Маршрутка 2020.

Відірватися від цього страшного місця Лесі допоможуть собаки. І незвичайні, а перші собаки, породу яких уперше вивели українські кінологи в Одесі. І навіть отримали офіційне визнання по всьому світу.

Закінчувати яскраву мандрівку Причорномор’ям варто у воді. І програма Le Маршрутка 2 сезон 6 випуск відправиться на Тилігульський лиман, поставить Лесю на кайт-серфінг та відвідає єдину в Україні устричну ферму. Подорож місцем з унікальною фауною дивись онлайн у тревел-шоу Le Маршрутка 2 сезон 6 випуск від 05.12.2020 на сайті Нового каналу.

Дивитися онлайн Le Маршрутка 2 сезон 5 випуск від 21.11.2020