Дивись онлайн гумористичне шоу Improv Live Show 2 сезон 1 випуск від 23.03.2021 на сайті Нового каналу! Ведучий Олександр Педан підготував учасникам цікаві теми для імпровізацій, про які вони дізнаються прямісінько на сцені. Зіркову команду сьогодні представлятимуть неймовірні красуні: Леся Нікітюк, Маша Єфросініна та Слава Камінська.

Ти тільки уяви, у проекті Improv Live Show 2021 Леся Нікітюк сходить на побачення з привидом, а Слава Камінська послухає улюблену казку про Попелюшку у стилях вестерн, німе кіно, одеські кінофільми та новини. Що з цього вийде? І в яку неприємну ситуацію потрапить Маша Єфросініна? Дивись онлайн Improv Live Show сезон 2 випуск 1.

Дивитися онлайн Improv Live Show 1 сезон