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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились: все подробности тайной женитьбы

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились: все подробности тайной женитьбы

51-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес вышла замуж за своего любимого, оскароносного актера и режиссера, 49-летнего, Бена Аффлека

Об этом сообщил таблоид TMZ со ссылкой на свою инсайдерскую информацию и полученные документы.

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По информации журналистов, 16 июля пара получила свидетельство о браке в округе Кларк, штат Невада, связав свои судьбы на тайной церемонии в Лас-Вегасе. В свидетельстве указаны подлинные и полные имена звезд: Бенджамин Геза Аффлек и Дженнифер Линн Лопес. Факт женитьбы таблоида подтвердил и источник близкого окружения пара.

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Впоследствии по этому случаю Джей Ло опубликовала несколько свадебных селфи на своем личном сайте On The JLo, а также поделилась подробностями церемонии. Об этом пишет Daily mail.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились: все подробности тайной женитьбы

По информации издания, подписчики знаменитости получили e-mail, в котором подтверждалась информация о том, что свадьба состоялась. Письмо было подписано «Mrs. Дженнифер Линн Аффлек». По ссылке в письме можно было просмотреть несколько селфи молодоженов и видео, как пара готовится к своему особому дню.

Знаменитость рассказала своим подписчикам, что в день свадьбы вместе с Аффлеком они отправились в Лас-Вегас, чтобы обменяться клятвами в маленькой часовне. Вместе с ними в очереди за разрешением стояли еще четыре пары, прилетевшие в свадебную столицу мира, чтобы заявить о своей любви.

 

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Публикация от Wedding Magazine Ukraine (@wedding_magazine_ukraine)

По словам актрисы, они с Беном едва успели добраться до часовни до полуночи, сфотографировавшись по дороге в знаменитом розовом «Кадиллаке» Элвиса с откидным верхом, после чего обменялись клятвами и под свадебный марш, игравший с Bluetooth-колонок, встретили лучшую в их жизни ночь в статусе молодоженов.

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— Итак, с лучшими свидетелями, которых только можно себе представить, платьем из старого фильма и курткой из шкафа Бена, мы прочитали наши собственные клятвы в маленькой часовне и подарили друг другу обручальные кольца, которые будем носить до конца наших дней. Спасибо часовне Little White Wedding за то, что позволили мне переодеться в комнате отдыха, пока Бен переодевался в мужском туалете, – продолжила актриса.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились: все подробности тайной женитьбы

– Позади нас двое мужчин держались за руки и друг за друга. Перед нами молодая пара, совершившая трехчасовую поездку из Викторвилля в день второго дня рождения своей дочери — все мы желали одного и того же — чтобы мир признал нас партнерами и заявил о своей любви к миру через древний и почти универсальный символ брака, — написала Джей Ло в письме подписчикам.

Впервые Бен и Дженнифер обручились в конце 2002 года, но практически накануне свадьбы они развелись, причем певица очень тяжело переживала разрыв. Главной причиной стало чрезмерное внимание печати к Бенниферу.

– Мы чувствовали, что этот счастливый и священный день может быть испорчен для нас, наших семей и друзей, – говорили звезды.

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В течение следующих 17 лет они оба успели создать семьи с другими людьми, стать родителями и развестись.

Фото Getty Images

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