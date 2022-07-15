Даша Кацурина показала, как проводит время вместе с Дантесом в Израиле

Расставание украинских артистов Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса набирает новые обороты. За развитием событий наблюдать интереснее, чем за каким-либо реалити-шоу. Казалось бы расставание и расставание, но одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса не просто распалась, а «поменялась» партнерами со своими друзьями-рестораторами Мишей и Дашей Кацуриными.

Сначала стало известно, что встречаются Надя Дорофеева и Миша Кацурин. Пара даже подтвердила это в своих социальных сетях. Но ведь и слухи вокруг романа Владимира Дантеса и Даши Кацуриной не утихают. Теперь же девушка даже подтвердила, что сейчас находится вместе с певцом в Израиле.

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В Instagram-странисе Даша разместила несколько видео со стендапа Дантеса и призвала поддерживать Украину, донатить на ВСУ и продолжать борьбу.

Будем терпеливы и будем ждать официального подтверждения отношений от парочки.

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