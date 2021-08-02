Дженнифер Лопес: досье на звезду (биография, личная жизнь, интересные факты)

Дженнифер Лопес: досье на звезду и интересные факты
Дженнифер Лопес
Карьера: певица, актриса
Дата рождения: 24 июля 1969 года
Семейное положение: незамужем
Дженнифер Лопес — эффектная певица и актриса, которая с годами не меняется, а только становится лучше. Джей Ло — так еще часто называют девушку. Покорила сцену своим голосом, яркой внешностью, красивым телом и талантами. Она с детства мечта доказать, что талантлива во всем и ей это удалось. Сегодня на ее счету большое количество студийных альбомов, десятки кинокартин, премия «Золотой глобус» и множество достижений в сфере бизнеса.
Детство
Она родилась 24 июля 1969 в Нью-Йорке. По знаку зодиака — Лев (это по ней точно видно). Нетипичная для американцев внешность у Джей Ло от родителей — пуэрториканцев по происхождению. Ее отец Дэвид работал в ночную смену в страховой компании, прежде чем получил работу в компьютерной фирме. Мать Гваделупе была домохозяйкой и занималась воспитанием Дженнифер и ее сестер.
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В детстве Лопес жила скромно, ее семья жила в небольшой квартире. Только через несколько лет из нее удалось переехали в дом. Несмотря на все это, мама растила из дочерей, как настоящих леди, прививала им чувство вкуса и изысканные манеры.
Когда маленькой Дженнифер исполнилось 5 лет, ее отдали на уроки пения и танцев. Мама пыталась развивать таланты в дочках. Кроме этого, мама Дженнифер считала, что этот мир может плохо повлиять на девочку, поэтому будущую певицу отдали в католическую школу. там она пела в хоре и участвовала в школьных постановках.
Юность и образование
В юности певица достигла также немалых успехов в гимнастике, выступала на национальных соревнованиях по бегу и была членом школьной команды по софтболу. Но в спортивной или творческой профессии родители Дженнифер не видели, они считали, что девушка должна стать успешным юристом.
В выпускном классе у Джей Ло появилась мечта — стать актрисой. Она прошла кастинг в фильм «Моя маленькая девочка», который успешным не стал. Родители настаивали на своем и будущая певица поступила в юридический колледж, но уже через семестр бросила его. Девушка попыталась объяснить родителям, что мечтает стать актрисой, но вместо одобрения услышала обвинения в глупости и в том, что еще ни одному латиноамериканцу не удавалось стать знаменитым в Голливуде.
Дженнифер была не согласна с семьей и даже ушла из дома, сняв квартиру на Манхэттене. Девушка устроилась в юридическую контору, а по ночам подрабатывала танцовщицей. В молодости она участвовала в мюзиклах Jesus Christ Superstar и Oklahoma. Там талантливую девушку заметили и пригласили в хор Golden Musicals of Broadway, который в течение полугода гастролировал по Европе. Впрочем, участие в нем разочаровало певицу: она единственная из всего хора не получила сольной партии.
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Начало карьеры Джей Ло
Ее первой постоянной работой на телевидении стало шоу «Яркие краски», одна из танцовщиц не смогла участвовать в проекте, и на ее место взяли Лопес. После 2-летнего сотрудничества с проектом Дженнифер объявила о желании заняться актерской карьерой и ушла из шоу.
В 1993 году актриса получила первое приглашение на съемки фильма «Затерянный в глуши», который вышел исключительно для домашнего просмотра. Однако для артистки эта картина стала следующей ступенью на пути к мечте, и она наконец отошла от танцевальных проектов, впервые снявшись в драме. Дебют Лопес в большом кино состоялся в фильме «Моя семья». За роль молодой Марии она даже получила первую номинацию. А вот следующие фильмы с участием Дженнифер оказались провальными.
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Первые успехи в кино
Первым успехом для актрисы стала картина «Селена». Несмотря на то, что фильм был снят тем же режиссером, который ранее принимал участие в создании «Моей семьи», актрисе пришлось пройти изнурительный кастинг. Экранизация биографии певицы Селены позволила актрисе в полной мере проявить свои сценические таланты, которые до глубины души поразили критиков, ранее скептически относятся к артистке. Ее талант и съемки в этом фильме подарили Дженнифер первую номинацию на «Золотой глобус», что стало признанием для актрисы кино. Карьера Лопес стремительно шла вверх, а ее работы имели успех.
Картина «Вне поля зрения», где артистка сыграла с самим Джорджем Клуни, подарила ей гонорар в 1 млн долларов и славу первой латиноамериканской актрисы, которой заплатили такие большие деньги.
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Главные роли в кино
С первого успешного фильма и с развитием музыкальной карьеры, Джей Ло начала играть в фильмах только главные роли. Дошло до того, что одно только имя Лопес было способно сделать проект коммерчески успешным. Стоит только вспомнить комедию «Свадебный переполох», в которой также снялся известный Мэттью Макконахи. Но в ее фильмографии есть место и драматическим картинам: «Глазам ангела», «С меня хватит», «Незаконченная жизнь», «Поклонник» и другие.
«Давайте потанцуем» и «Если свекровь — монстр»
Когда вспоминаешь о ярких ролях Джей Ло, то невозможно не заметить ее картину с Ричардом Гиром в мелодраме «Давайте потанцуем». Чувство там так и горят. А также главную роль в фантастическом триллере «Клетка», костюмы для которого создала знаменитый японский дизайнер Эйко Исиока, известная своим сотрудничеством с Бьорк и «Цирком дю Солей».
И, пожалуй, почти все смотрели шикарную комедию «Если свекровь — монстр», зрители по всему миру очень любят этот фильм. Здесь героине Лопес приходится делить любовь одного мужчины с его матерью, которую исполнила Джейн Фонда. Но оказалось, что есть такие люди, которым фильм «не зашел». Критики оказались менее благосклонны к комедийному таланту Лопес и внесли ее имя в список номинантов антипремии «Золотая малина».
Однако после этого Джей Ло не разочаровалось в себе, а только стала больше работать и отдаваться своим ролям на все 200 процентов. И уже вскоре она появилась в драме «Пограничное городок», которую сама спродюсировала, также в комедии «Чего ждать, когда ждешь ребенка», и в криминальном триллере «Паркер».
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Первая роль в сериале
В 2015 году на экраны вышел сериал «Оттенки синего» с Дженнифер в главной роли. Она сыграла одинокую мать, которая работает в полиции и приходит в ФБР, чтобы изнутри бороться с коррупцией. Для актрисы это первая серьезная роль в многосерийном фильме.
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Музыкальная карьера
После нескольких ролей в фильмах Дженнифер начала и музыкальную карьеру. В 1999 году Дженнифер выдала первый сингл If You Had My Love, он мгновенно стал хитом. Благодаря ему имя актрисы, а уже и певицы, оказалось в верхней строке популярного американского хит-парада Billboard Hot 100. Интересно, что такого подобного успеха с дебютной композицией ранее удалось достичь только певице Бритни Спирс. Поэтому Джей Ло повторила ее рекорд.
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Первый альбом
Ее первый альбом под названием «On the 6» имел невероятный успех со стороны слушателей. Для критиков это стало сюрпризом, ведь они все были уверены в провале Лопес и говорили, что альбом может стать финалом и для ее актерской карьеры. Однако успех альбома заставил их признать, что Дженнифер — «женщина, которая имеет множество талантов». Кстати, название альбома — символическое для певицы. «On the 6» — так назывался маршрут метро, на котором Лопес ездила на Манхеттен в музыкальную школу.
Теперь Дженнифер начинают больше воспринимать, как певицу, а не как актрису.
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Песни на испанском
Хотя Джей Ло и стала звездой мирового масштаба, однако о своих корнях не забыла. Певица выдала еще один альбом «Como Ama una Mujer». Несмотря на то, что все песни сборника звучали на испанском, альбом оказался коммерчески успешным и в США.
Весной 2018 состоялась премьера клипа на испаноязычный хит El Anillo, который за сутки набрал более 3 млн просмотров. Менее чем за год эта цифра достигла отметки в 250 млн.
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Спорт и творчество
Еще одна успешная страница из ее жизни — в 2014 году Джей Ло выступила на чемпионате мира по футболу в Бразилии. Вместе с Питбулем и Клаудией Лейттем она исполнила хит We Are One.
А уже в 2020 состоялось громкое событие в спортивной жизни США — Super Bowl 2020. На нем выступали Дженнифер Лопес и Шакира. На концерте певица исполнила треки Jenny From the Block, Get Right, Waiting for Tonight.
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Личная жизнь
Впервые певица вышла замуж еще в начале своей карьеры, в 1997 году, за кубинского официанта Охани Ноа. Однако через год пара рассталась. Но парень оказался хитрым и захотел нажиться на популярности бывшей жены, и в 2006 году попытался опубликовать книгу об их отношениях. Дело дошло до суда и парень проиграл. Судья постановил, что произведение Ноа выставляет певицу в плохом ракурсе, и запретил публикацию, а также обязал парня выплатить компенсацию в 545 тыс долларов. Вот так, с Джей Ло лучше дел не иметь.
В период с 1999 по 2002 годы Лопес встречалась с Шоном Комбсом, а также успела побывать замужем за танцором Крисом Джаддом.
Роман с Беном Аффлеком
Следующим любимым певицы стал актер Бен Аффлек. Пресса мгновенно назвала их «Беннифер» и величала не иначе как «суперпара». В глазах прессы и поклонников это была лучшая партия для Дженнифер. Влюбленные даже запланировали свадьбу на сентябрь 2003 года, но за день до события без объяснения причин отменили церемонию.
Еще мужчины Дженнифер
И уже в 2004 году Лопес вышла замуж за музыканта Марка Энтони и родила ему двойню — сына Макса и дочь Эмми. Позже артистка признавалась, что долгие годы не могла забеременеть, поэтому уже отчаялась стать матерью. Рождения детей она восприняла как дар свыше. С Марком Джей Ло прожила до 2011 года, официально они разошлись 2014.
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В 2016 певица стала все чаще выходить в свет с рэпером Дрейком, с которым, по предположению репортеров, у нее закрутился роман. Но уже весной 2017 избранником звезды стал бейсболист Алекс Родригес. Казалось, что их любовь безгранична, певица постоянно признавалась ему в любви в соцсетях. Однако в апреле 2021 года они все же разошлись.
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Воссоединения с Беном Аффлеком
В июне 2021 поклонники начали пищать от радости — папарацци заметили Джей Ло в компании Бена Аффлека.
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Со временем фото становилось все больше, однако звездная пара отказывалась комментировать отношения. И наконец на свое 52-летие Лопес выложила фото в Instagram, на котором целуется с Аффлеком, тем самым подтвердив роман.
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Фото — Getty Images
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