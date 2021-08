Дженнифер Лопес: досье на звезду (биография, личная жизнь, интересные факты)

Дженнифер Лопес

Карьера: певица, актриса

Дата рождения: 24 июля 1969 года

Семейное положение: незамужем

Дженнифер Лопес — эффектная певица и актриса, которая с годами не меняется, а только становится лучше. Джей Ло — так еще часто называют девушку. Покорила сцену своим голосом, яркой внешностью, красивым телом и талантами. Она с детства мечта доказать, что талантлива во всем и ей это удалось. Сегодня на ее счету большое количество студийных альбомов, десятки кинокартин, премия «Золотой глобус» и множество достижений в сфере бизнеса.

Детство

Она родилась 24 июля 1969 в Нью-Йорке. По знаку зодиака — Лев (это по ней точно видно). Нетипичная для американцев внешность у Джей Ло от родителей — пуэрториканцев по происхождению. Ее отец Дэвид работал в ночную смену в страховой компании, прежде чем получил работу в компьютерной фирме. Мать Гваделупе была домохозяйкой и занималась воспитанием Дженнифер и ее сестер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

В детстве Лопес жила скромно, ее семья жила в небольшой квартире. Только через несколько лет из нее удалось переехали в дом. Несмотря на все это, мама растила из дочерей, как настоящих леди, прививала им чувство вкуса и изысканные манеры.

Когда маленькой Дженнифер исполнилось 5 лет, ее отдали на уроки пения и танцев. Мама пыталась развивать таланты в дочках. Кроме этого, мама Дженнифер считала, что этот мир может плохо повлиять на девочку, поэтому будущую певицу отдали в католическую школу. там она пела в хоре и участвовала в школьных постановках.

Юность и образование

В юности певица достигла также немалых успехов в гимнастике, выступала на национальных соревнованиях по бегу и была членом школьной команды по софтболу. Но в спортивной или творческой профессии родители Дженнифер не видели, они считали, что девушка должна стать успешным юристом.

В выпускном классе у Джей Ло появилась мечта — стать актрисой. Она прошла кастинг в фильм «Моя маленькая девочка», который успешным не стал. Родители настаивали на своем и будущая певица поступила в юридический колледж, но уже через семестр бросила его. Девушка попыталась объяснить родителям, что мечтает стать актрисой, но вместо одобрения услышала обвинения в глупости и в том, что еще ни одному латиноамериканцу не удавалось стать знаменитым в Голливуде.

Дженнифер была не согласна с семьей и даже ушла из дома, сняв квартиру на Манхэттене. Девушка устроилась в юридическую контору, а по ночам подрабатывала танцовщицей. В молодости она участвовала в мюзиклах Jesus Christ Superstar и Oklahoma. Там талантливую девушку заметили и пригласили в хор Golden Musicals of Broadway, который в течение полугода гастролировал по Европе. Впрочем, участие в нем разочаровало певицу: она единственная из всего хора не получила сольной партии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Настя Каменських (NK): досьє на зірку і цікаві факти

Начало карьеры Джей Ло

Ее первой постоянной работой на телевидении стало шоу «Яркие краски», одна из танцовщиц не смогла участвовать в проекте, и на ее место взяли Лопес. После 2-летнего сотрудничества с проектом Дженнифер объявила о желании заняться актерской карьерой и ушла из шоу.

В 1993 году актриса получила первое приглашение на съемки фильма «Затерянный в глуши», который вышел исключительно для домашнего просмотра. Однако для артистки эта картина стала следующей ступенью на пути к мечте, и она наконец отошла от танцевальных проектов, впервые снявшись в драме. Дебют Лопес в большом кино состоялся в фильме «Моя семья». За роль молодой Марии она даже получила первую номинацию. А вот следующие фильмы с участием Дженнифер оказались провальными.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Первые успехи в кино

Первым успехом для актрисы стала картина «Селена». Несмотря на то, что фильм был снят тем же режиссером, который ранее принимал участие в создании «Моей семьи», актрисе пришлось пройти изнурительный кастинг. Экранизация биографии певицы Селены позволила актрисе в полной мере проявить свои сценические таланты, которые до глубины души поразили критиков, ранее скептически относятся к артистке. Ее талант и съемки в этом фильме подарили Дженнифер первую номинацию на «Золотой глобус», что стало признанием для актрисы кино. Карьера Лопес стремительно шла вверх, а ее работы имели успех.

Картина «Вне поля зрения», где артистка сыграла с самим Джорджем Клуни, подарила ей гонорар в 1 млн долларов и славу первой латиноамериканской актрисы, которой заплатили такие большие деньги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Главные роли в кино

С первого успешного фильма и с развитием музыкальной карьеры, Джей Ло начала играть в фильмах только главные роли. Дошло до того, что одно только имя Лопес было способно сделать проект коммерчески успешным. Стоит только вспомнить комедию «Свадебный переполох», в которой также снялся известный Мэттью Макконахи. Но в ее фильмографии есть место и драматическим картинам: «Глазам ангела», «С меня хватит», «Незаконченная жизнь», «Поклонник» и другие.

«Давайте потанцуем» и «Если свекровь — монстр»

Когда вспоминаешь о ярких ролях Джей Ло, то невозможно не заметить ее картину с Ричардом Гиром в мелодраме «Давайте потанцуем». Чувство там так и горят. А также главную роль в фантастическом триллере «Клетка», костюмы для которого создала знаменитый японский дизайнер Эйко Исиока, известная своим сотрудничеством с Бьорк и «Цирком дю Солей».

И, пожалуй, почти все смотрели шикарную комедию «Если свекровь — монстр», зрители по всему миру очень любят этот фильм. Здесь героине Лопес приходится делить любовь одного мужчины с его матерью, которую исполнила Джейн Фонда. Но оказалось, что есть такие люди, которым фильм «не зашел». Критики оказались менее благосклонны к комедийному таланту Лопес и внесли ее имя в список номинантов антипремии «Золотая малина».

Однако после этого Джей Ло не разочаровалось в себе, а только стала больше работать и отдаваться своим ролям на все 200 процентов. И уже вскоре она появилась в драме «Пограничное городок», которую сама спродюсировала, также в комедии «Чего ждать, когда ждешь ребенка», и в криминальном триллере «Паркер».

Досье на Jerry Heil: Самая полная биография любительницы панд и белых кроссовок

Первая роль в сериале

В 2015 году на экраны вышел сериал «Оттенки синего» с Дженнифер в главной роли. Она сыграла одинокую мать, которая работает в полиции и приходит в ФБР, чтобы изнутри бороться с коррупцией. Для актрисы это первая серьезная роль в многосерийном фильме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Музыкальная карьера

После нескольких ролей в фильмах Дженнифер начала и музыкальную карьеру. В 1999 году Дженнифер выдала первый сингл If You Had My Love, он мгновенно стал хитом. Благодаря ему имя актрисы, а уже и певицы, оказалось в верхней строке популярного американского хит-парада Billboard Hot 100. Интересно, что такого подобного успеха с дебютной композицией ранее удалось достичь только певице Бритни Спирс. Поэтому Джей Ло повторила ее рекорд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Первый альбом

Ее первый альбом под названием «On the 6» имел невероятный успех со стороны слушателей. Для критиков это стало сюрпризом, ведь они все были уверены в провале Лопес и говорили, что альбом может стать финалом и для ее актерской карьеры. Однако успех альбома заставил их признать, что Дженнифер — «женщина, которая имеет множество талантов». Кстати, название альбома — символическое для певицы. «On the 6» — так назывался маршрут метро, ​​на котором Лопес ездила на Манхеттен в музыкальную школу.

Теперь Дженнифер начинают больше воспринимать, как певицу, а не как актрису.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Песни на испанском

Хотя Джей Ло и стала звездой мирового масштаба, однако о своих корнях не забыла. Певица выдала еще один альбом «Como Ama una Mujer». Несмотря на то, что все песни сборника звучали на испанском, альбом оказался коммерчески успешным и в США.

Весной 2018 состоялась премьера клипа на испаноязычный хит El Anillo, который за сутки набрал более 3 млн просмотров. Менее чем за год эта цифра достигла отметки в 250 млн.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Спорт и творчество

Еще одна успешная страница из ее жизни — в 2014 году Джей Ло выступила на чемпионате мира по футболу в Бразилии. Вместе с Питбулем и Клаудией Лейттем она исполнила хит We Are One.

А уже в 2020 состоялось громкое событие в спортивной жизни США — Super Bowl 2020. На нем выступали Дженнифер Лопес и Шакира. На концерте певица исполнила треки Jenny From the Block, Get Right, Waiting for Tonight.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Личная жизнь

Впервые певица вышла замуж еще в начале своей карьеры, в 1997 году, за кубинского официанта Охани Ноа. Однако через год пара рассталась. Но парень оказался хитрым и захотел нажиться на популярности бывшей жены, и в 2006 году попытался опубликовать книгу об их отношениях. Дело дошло до суда и парень проиграл. Судья постановил, что произведение Ноа выставляет певицу в плохом ракурсе, и запретил публикацию, а также обязал парня выплатить компенсацию в 545 тыс долларов. Вот так, с Джей Ло лучше дел не иметь.

В период с 1999 по 2002 годы Лопес встречалась с Шоном Комбсом, а также успела побывать замужем за танцором Крисом Джаддом.

Роман с Беном Аффлеком

Следующим любимым певицы стал актер Бен Аффлек. Пресса мгновенно назвала их «Беннифер» и величала не иначе как «суперпара». В глазах прессы и поклонников это была лучшая партия для Дженнифер. Влюбленные даже запланировали свадьбу на сентябрь 2003 года, но за день до события без объяснения причин отменили церемонию.

Еще мужчины Дженнифер

И уже в 2004 году Лопес вышла замуж за музыканта Марка Энтони и родила ему двойню — сына Макса и дочь Эмми. Позже артистка признавалась, что долгие годы не могла забеременеть, поэтому уже отчаялась стать матерью. Рождения детей она восприняла как дар свыше. С Марком Джей Ло прожила до 2011 года, официально они разошлись 2014.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

В 2016 певица стала все чаще выходить в свет с рэпером Дрейком, с которым, по предположению репортеров, у нее закрутился роман. Но уже весной 2017 избранником звезды стал бейсболист Алекс Родригес. Казалось, что их любовь безгранична, певица постоянно признавалась ему в любви в соцсетях. Однако в апреле 2021 года они все же разошлись.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Воссоединения с Беном Аффлеком

В июне 2021 поклонники начали пищать от радости — папарацци заметили Джей Ло в компании Бена Аффлека.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anthony Buchanan (@anthonyscountry)

Со временем фото становилось все больше, однако звездная пара отказывалась комментировать отношения. И наконец на свое 52-летие Лопес выложила фото в Instagram, на котором целуется с Аффлеком, тем самым подтвердив роман.

Снова вместе! История любви Дженнифер Лопес и Бена Аффлека с 2002 до 2021 год

Что Бен Аффлек подарил Дженнифер Лопес на день рождения?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Фото — Getty Images

Читай также:

Діма MONATIK: досьє на зірку і цікаві факти