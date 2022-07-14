Евровидение пройдет в Латинской Америке

Организаторы хотят привезти конкурс в те страны, где он приобрел популярность

Песенный конкурс «Евровидение» едет в Латинскую Америку! Об этом заявил исполнительный супервайзер конкурса Мартин Эстердаль на официальном сайте eurovision.tv.

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Сейчас продюсеры мероприятия ищут город, который примет Евровидение в одной из стран Латинской Америки, которым так полюбился песенный конкурс. Подчеркнем, что речь идет не о оригинальном «Евровидении», которое в этом году выиграла Украина. Просто из-за заинтересованности латиноамериканской аудитории конкурсом организаторы решили расширить его на новый континент.

«Поклонники по всей Латинской Америке постоянно появлялись и демонстрировали бренд песенного конкурса Евровидения, а песенный конкурс Евровидения Латинская Америка является воплощением этой страстной страсти, а также продолжением широкого видения, которое мы, продюсерская команда, имеем по отношению к Евровидению как мировой бренд», — сказали Питер Сеттман и Грег Липстоун от имени продюсерской команды Voxovation.

Песенный конкурс «Евровидение 2022» собрал более 75 миллионов уникальных зрителей на YouTube в 232 странах мира. Среди этих стран – Аргентина, Бразилия, Чили и Мексика. Они получили наибольшее количество просмотров контента на YouTube, которые вместе составили около 400 000 часов просмотра.

Ранее сегодня в пресс-релизе было объявлено, что продюсерами песенного конкурса «Евровидение в Латинской Америке» будут Кристер Бёркман, Андерс Ленхофф, Ола Мельциг, Питер Сеттман и Грег Липстоун из Voxovation.

«После запуска Американского песенного конкурса и с планами проведения песенного конкурса «Евровидение» в Канаде в следующем году Европейский языковой союз совет работать с Voxovation над переносом волнения и магии песенного конкурса «Евровидение» в Латинскую Америку. Уникальный формат Евровидения каждый год обретает новых поклонников по всему миру, и мы не можем дождаться расширения бренда в этой чрезвычайно разнообразной части мира», — сказал исполнительный супервайзер песенного конкурса Евровидения Мартин Остердал.

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