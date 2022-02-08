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52-летняя Джей Ло без белья: провокационные фото певицы

52-летняя Джей Ло без белья: провокационные фото певицы

Дженнифер Лопес – пример того, что возраст женщины может быть только в паспорте, а внешность – в твоих руках

В свои 52 она, кажется, совсем не изменилась и стала еще более роскошной, чем в 30. Сейчас она не только успевает строить карьеру, налаживать личную жизнь, следить за детьми, но и не забывает о себе – Дженнифер Лопес действительно поражает своим внешним видом.

Певица снялась в провокационной фотосессии, на которой в очередной раз доказала, что можно выглядеть шикарно в любом возрасте. Фото Джей Ло опубликовала в своем Instagram.

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52-летняя Джей Ло без белья: провокационные фото певицы

Артистка снялась в фотосессии для мартовского номера глянцевого издания Rolling Stone. Лопес неожиданно постриглась, но выглядит она великолепно. Не меньше внимания приковано к ее наряду и фигуре. В кадре Дженнифер примерила соблазнительный черный комбинезон со смелыми вырезами – его певица надела без белья. Поэтому рассмотреть роскошную грудь и стальной пресс Джей Ло не составило особого труда. Многие не могут похвастаться такой формой и в свои 20-30.

 

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Фото Getty Images

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