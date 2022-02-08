52-летняя Джей Ло без белья: провокационные фото певицы

Дженнифер Лопес – пример того, что возраст женщины может быть только в паспорте, а внешность – в твоих руках

В свои 52 она, кажется, совсем не изменилась и стала еще более роскошной, чем в 30. Сейчас она не только успевает строить карьеру, налаживать личную жизнь, следить за детьми, но и не забывает о себе – Дженнифер Лопес действительно поражает своим внешним видом.

Певица снялась в провокационной фотосессии, на которой в очередной раз доказала, что можно выглядеть шикарно в любом возрасте. Фото Джей Ло опубликовала в своем Instagram.

«Это хорошая история любви, в которой мы получили второй шанс»: Дженнифер Лопес – об отношениях с Беном Аффлеком

Артистка снялась в фотосессии для мартовского номера глянцевого издания Rolling Stone. Лопес неожиданно постриглась, но выглядит она великолепно. Не меньше внимания приковано к ее наряду и фигуре. В кадре Дженнифер примерила соблазнительный черный комбинезон со смелыми вырезами – его певица надела без белья. Поэтому рассмотреть роскошную грудь и стальной пресс Джей Ло не составило особого труда. Многие не могут похвастаться такой формой и в свои 20-30.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Фото Getty Images

Читай также:

Снова вместе! История любви Дженнифер Лопес и Бена Аффлека с 2002 до 2021 год

Дженнифер Лопес: досье на звезду и интересные факты