«Все мы мертвые» становится популярнее «Игры в кальмара»: битва южнокорейских сериалов

Похоже, что у популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара» появился серьезный конкурент

«Все мы мертвы» – еще один южнокорейский сериал от Netflix, вышедший 28 января 2022 года. За сутки он побил все рекорды по просмотрам, возглавив топ-10 самых серьезных сериалов, об этом сообщает FlixPatrol (сайт, отслеживающий популярность фильмов и сериалов на стриминговых площадках). Что там говорить, сериал до сих пор возглавляет рейтинги просмотров в 25 странах, а также занимает первое место в глобальном чарте видеостриминга. В настоящее время новинка доминирует в топах 46 регионов.

Для сравнения, мегауспешной «Игре в кальмара» в сентябре прошлого года понадобилось шесть дней, чтобы возглавить мировой чарт Netflix. Однако надо сказать, что «Игра в кальмара» все-таки пока что лидирует, ведь возглавляла чарты аж в 94 странах. Но ведь «еще не вечер», и пока что у «Все мы мертвы» точно есть шанс перепрыгнуть прошлогоднего лидера.

Что означает число в сериале «Игра в кальмара»? Объяснение режиссера

По сюжету драмы «Все мы мертвы», в школе, где учатся 15-19-летние подростки, начинается зомби-апокалипсис. Компания старшеклассников застряла в одном из кампусов. Их задача — не превратиться в живых мертвецов. Сериал удивляет своей натуральностью и драматическими сюжетными линиями. Для тех кто думает, что это очередной глупый сериал о зомби, мы скажем – «ой нет». Смотрите, чтобы понять все сами!

Кстати, во «Все мы мертвы» ты сможешь увидеть уже знакомых актеров. Одну из ролей – ученицы со сложным характером На-Йон – исполнила актриса Ли Ю-ми, которую мы также видели в «Игре в кальмаре». Там она сыграла героиню Чи-Йон, пожертвовавшую своей жизнью в раунде с шариками.

Фото — кадры из сериалов

Читай также:

«Игра в кальмара» — второму сезону быть: «Ги-Хун вернется и сделает что-нибудь хорошее для мира»

«Банда подтягивается»: Рианна показала свой беременный животик (ФОТО)