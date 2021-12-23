Что означает число в сериале «Игра в кальмара»? Объяснение режиссера

Создатель проекта признался, в чем заключалась его задумка

После выхода корейского сериала «Игра в кальмара» зрители пытались разгадать многие теории, которые не были объяснены в самом сериале. Например, почему игроки в соревновании было именно 456, а сумма выигрыша составила 45,6 миллиарда вон. Кто-то выдвигал теорию о том, что каждое из чисел имело особое значение в игре, но все оказалось гораздо проще.

В видео для Vanity Fair режиссер «Игра в кальмаре» Хван Дон Хек наконец-то объяснил значение чисел в сериале. Оказалось, что перед съемками создатели проекта узнали наибольшую сумму выигрыша в лотерею всех известных и специально ее увеличили. Сколько именно игроки нужно будет запустить в игру, они не знали, но выбрали число 456, потому что его было легко запомнить. А сумма выигрыша 45,6 миллиарда вон была получена, когда количество участников умножили 100 млн, которые выдавались победителям за каждого выбывшего.

Вот так – интрига раскрыта. Никаких тайн Мадридского двора не было.

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