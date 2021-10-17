«Игра в кальмара»: Актеры и роли. Как найти их в Instagram

Если вы еще не видели нашумевший сериал «Игра в кальмара» от Netflix, крайне рекомендуем внести этот проект в список обязательных к просмотру в ближайшее время. Сериал уже успел обойти по рейтингам остальные топовые проекты Netflix, и оставил позади даже Sex Education и «Бумажный дом». А чтобы поближе вас познакомить с актерами «Игры в кальмара», в этом материале мы собрали краткую информацию о них и оставили ссылки на их Instagram странички.

Итак. Игра в кальмара. Актеры и роли

Игрок 067

Роль сдержанной главной героини досталась 27-летней модели Чжон Хо Ен, участнице реалити «Топ-модель по-корейски». Интересно, что ранее девушка не снималась в кино и сериалах.

Всего за неделю на ее Instagram @hoooooyeony подписалось более 10 млн человек и количество стремительно растет.

View this post on Instagram Публикация от HoYeon Jung(Chung) (@hoooooyeony)

Игрок 456

Роль главного героя сериала «Игра в кальмара» сыграл актер Ли Чжун Чжэ. У него до выхода проекта на стриминговой платформе и вовсе не было Instagram аккаунта. Сейчас же у Ли Чжун Чжэ @from_jjlee больше 3 млн подписчиков и синяя галочка, которую удается получить далеко не всем звездам.

View this post on Instagram Публикация от jung jae Lee (@from_jjlee)

Игрок 218

Друг главного героя, который по сюжету долгое время обманывал свою мать, притворяясь успешным финансистов, актер Пак Хэ Су тоже создал страничку в Instagram после выхода «Игры в кальмара», и за это короткое время уже обзавелся почти 2 млн подписчиков.

View this post on Instagram Публикация от 박해수 PARKHAESOO (@haesoopark_official)

Игрок 199

Роль единственного игрока не корейца сыграл 33-летний Анупам Трипатхи, южнокорейский актер индийского происхождения. В его Instagram на данный момент тоже почти 2 млн подписчиков.

View this post on Instagram Публикация от Anupam Tripathi (@sangipaiya)

Игрок 212

Роль самой сумасбродной участницы игры, нередко вызывающей отвращение и презрение своими словами и поступками, досталась Ким Чжу Рен. А вот ей синяя галочка пока не досталась, несмотря на почти 2 млн подписчиков.

View this post on Instagram Публикация от 김주령Kim Joo Ryoung Actress (@kimjooryoung)

Игрок 1

Самый старший актер первого плана в «Игре кальмара» — 76-летний О Ен Су. Интересно, что ранее он практически всегда играл буддийских монахов. На его Instagram @ohyoung_soo на данный момент подписалось чуть больше 200 тысяч человек.

View this post on Instagram Публикация от Oh Young Soo (@ohyoung_soo)

Игрок 101

Роль главного антагониста среди игроков досталась Хо Сон-тхэ. Интересно, что этот актер неплохо владеет русским языком, чем удивил фанатов в сериале «Монстр».

View this post on Instagram Публикация от 허성태 (@heosungtae)

Игрок 240

Девушку, которая из второстепенного персонажа превратилась в одного из главных в середине сериала «Игра в кальмара», сыграла Чжи Ен, южнокорейская актриса и певица. Вы удивитесь, посмотрев на фото в ее профиле!

View this post on Instagram Публикация от 이유미 (@leeyoum262)

Полицейский

Красавчика-полицейского сыграл Ви Ха Джун, южнокорейский актер и модель. В его Instagram много горячих снимков, так что не удивительно, что у него большая армия поклонников – более 7 млн подписчиков.

View this post on Instagram Публикация от 위하준 Wi Ha Jun (@wi__wi__wi)

Читай также:

Топ-5 сериалов, которые выйдут на Netflix в октябре 2021

Сериалы от Netflix на основе реальных событий: ТОП-5

Сериалы от Netflix: топ-5 самых захватывающих