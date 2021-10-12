«Игра в кальмара»: Режиссер объяснил концовку сериала

Автор проекта рассказал, почему главный герой перекрасил волосы

Сериал «Игра в кальмара» сейчас является одним из самых обсуждаемых сериалов. Фанаты пытаются разобрать проект по частям, исследовав каждую сцену и разобрав замыслы создателей проекта.

Но один из важнейших вопросов по «Игре в кальмара» взялся прояснить таки сам режиссер и сценарист сериала. Дон Хек решил рассказать, почему главный герой Сон Ги Хун перекрасил волос в красный цвет. Об этом пишет Independent.

«Я представил себя им и подумал о себе: какой цвет ты бы никогда не выбрал, чтобы покрасить свои волосы? Тогда я пришел к выводу, что Ги Хун никогда бы не перекрасил волосы», — отметил режиссер.

Как рассказал Дон Хек, поэтому огненно-рыжие волосы «действительно показало внутренний гнев» и ярость Ги Хуна в отношении организаторов смертоносных игр.

Напомним, сериал «Игра в кальмара» рассказывает о смертоносный квест с денежным призом. В квесте принимают участие 456 неудачников, которые задолжали огромные суммы и готовы на все ради победы. Поэтому когда невинные детские игры превращаются для них в борьбу за выживание.

Читай также:

«Игра в кальмара»: интересные факты о сериале, которые ты еще не знал

Фейк или правда: Netflix воссоздаст «Игру в кальмара» в реальной жизни