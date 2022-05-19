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Национальное жюри на конкурс Евровидение 2023 будут выбирать украинцы

Национальное жюри на конкурс Евровидение 2023 будут выбирать украинцы

В следующем году украинцы смогут предложить свои кандидатуры членов жюри Евровидения от Украины и проголосовать за них

Об этом рассказал глава правления НСТУ Николай Чернотицкий в эфире телемарафона. Такое нововведение решили ввести из-за недовольства жюри.

По мнению Чернотицкого, голосование позволит сформировать профессиональное жюри, которое будет голосовать за финалистов Евровидения в следующем году. Николай Чернотицкий также отметил, что формировать команду во время войны было сложно, судей выбирали, учитывая их опыт.

Напомним, что украинцы устроили «разборки» с нашим жюри через 0 баллов для Польши и Литвы на конкурсе Евровидение 2022. По мнению народа, Британию 12 баллов мы отблагодарили, но почему-то забыли о Польше и Литве, которые поддерживали Украину с первых дней нападения россии.

Фото — Instagram @suspilne.eurovision

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