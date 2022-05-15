Україна зайняла друге місце за кількістю набраних голосів в історії «Євробачення»

Представники України гурт KALUSH Orchestra з 631 голосом зайняли друге місце в історії пісенного конкурсу

Прогнози букмекерів здійснилися: Україна перемогла на «Євробаченні 2022»! KALUSH Orchestra з піснею «Stefania» отримали 631 голос сумарно від глядачів та журі, тим самим впевнено увійшловши в історію пісенного конкурсу. Українці зайняли друге місце за кількістю отриманих голосів за всі роки існування «Євробачення», поступившись лише Сальвадору Собралу, який в 2017 році отримав 758 балів.

Kalush Orchestra закликали допомогти Маріуполю наприкінці виступу Євробачення 2022 (ВІДЕО)

Вітаємо наших переможців, гурт KALUSH Orchestra та готуємось приймати «Євробачення 2023» у вільній Україні під мирним українським небом! Слава Україні!

І пропонуємо вам ще раз подивитись переможний виступ України на «Євробаченні-2022»: