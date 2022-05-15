Украина победила на «Евровидении 2022»: как это было

Это случилось! Украина услышала такое заветное слово «победа!», пусть пока и на «Евровидении-2022», но мы уверены — это только начало. Украинские представители, группа KALUSH с песней «Stefania» заняла первого место и выиграла песенный конкурс Orchestra с

14 мая 2022 состоялся финал «Евровидения 2022», который проходил в Турине. Букмекеры на протяжении последних недель подготовки к конкурсу уверенно ставили на победу Украины, а сегодня с утра ставка на победу KALUSH Orchestra составляла рекордные 60%!

Поэтому никто и не сомневался, что Украина станет победителем «Евровидения 2022». Так и случилось! Зрители отдали Украине целых 439 голоса!

Группа KALUSH с песней «Stefania» заняла первого место на «Евровидении 2022», а это значит, что в 2023 году песенный конкурс по правилам должен проходить в Украине. Как думаете, в каком городе состоится «Евровидение 2023»?

А пока предлагаем снова пересмотреть победное выступение KALUSH Orchestra в финале «Евровидения 2022»: