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Kalush Orchestra — Stefania: смотреть онлайн премьеру клипа (ВИДЕО)

Kalush Orchestra — Stefania: смотреть онлайн премьеру клипа

Группа Kalush Orchestra, триумфально победившая на конкурсе «Евровидение-2022» выпустила эмоциональный клип на победную песню Stefania

В видео вошли жесткие кадры зверств российских орков в Буче, Ирпене и Гостомеле. Именно в этих городах коллектив снял видео. Как отметил солист Kalush Orchestra Олег Псюк, война полностью поменяла смысл этой песни, что отразилось в клипе.

Как известно, с самого начала Псюк посвятил композицию своей маме Стефании. Однако с началом полномасштабного вторжения россии на территорию нашей страны, Stefania для многих стала символом, олицетворяющим нашу Украину.

– Мы этот клип снимали в Буче, Ирпене и Гостомеле – кадры не для слабонервных, бьет очень глубоко и больно! – прокомментировали премьеру участники группы.

Фото — Instagram

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