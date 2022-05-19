Кот Степан из Харькова в Каннах: главный блогер страны получил награду World Influencers and Bloggers Awards (ФОТО)

Харьковский Instagram-блогер кот Степан получил престижную международную награду для инфлуэнсеров и блогеров

Он получил награду World Influencers and Bloggers Awards в Каннах. Об этом стало известно из Instagram котика.

Церемония награждения блогеров и инфлуэнсеров со всего мира состоялась 18-19 мая в отеле Martinez в Каннах. На торжественной красной дорожке харьковский кот Степан позировал в сине-желтой бабочке. Также он сделал несколько совместных фото с TikTok-блогером Khabane Lame (прославился благодаря своим саркастическим видео о бессмысленных лайфхаках).

Как известно, кота Степана из Харькова номинировали на награду World Influencers and Bloggers Awards после того, как ему удалось собрать более 10 тысяч долларов в помощь животным, пострадавшим из-за войны в Украине.

Фото — Instagram

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