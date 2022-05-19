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Кот Степан из Харькова в Каннах: главный блогер страны получил награду World Influencers and Bloggers Awards (ФОТО)

Кот Степан из Харькова в Каннах: главный блогер страны получил награду World Influencers and Bloggers Awards (ФОТО)

Харьковский Instagram-блогер кот Степан получил престижную международную награду для инфлуэнсеров и блогеров

Он получил награду World Influencers and Bloggers Awards в Каннах. Об этом стало известно из Instagram котика.

Церемония награждения блогеров и инфлуэнсеров со всего мира состоялась 18-19 мая в отеле Martinez в Каннах. На торжественной красной дорожке харьковский кот Степан позировал в сине-желтой бабочке. Также он сделал несколько совместных фото с TikTok-блогером Khabane Lame (прославился благодаря своим саркастическим видео о бессмысленных лайфхаках).

Кот Степан из Харькова в Каннах: главный блогер страны получил награду World Influencers and Bloggers Awards (ФОТО)

Как известно, кота Степана из Харькова номинировали на награду World Influencers and Bloggers Awards после того, как ему удалось собрать более 10 тысяч долларов в помощь животным, пострадавшим из-за войны в Украине.

Кот Степан из Харькова в Каннах: главный блогер страны получил награду World Influencers and Bloggers Awards (ФОТО)

Фото — Instagram

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