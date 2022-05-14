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Евровидение 2022: Как голосовать за Kalush Orchestra?

Как голосовать на Евровидении 2022 за Кalush Оrchestra?

Уже сегодня, 14 мая, состоится большой финал песенного конкурса Евровидения 2022

Представители Украины Kalush Orchestra с песней Stefania будут выступать и в финале под номером 12. Всех интересует, а как же за них голосовать? К сожалению, за представителя своей страны голосовать нельзя.

Но из-за войны войны и нападения россии многие наши граждане разъехались по Европе, поэтому у нас есть немного привилегий. Если у тебя есть европейский номер телефона, за Украину проголосовать таки удастся. Достаточно посмотреть в табличку и найти страну, где ты находишься, чтобы понять, на какой телефон звонить или отправлять смс с номером 12. Помни, что голосовать из одного номера можно множество раз.

Как голосовать на Евровидении 2022 за Кalush Оrchestra?

А находящиеся в Украине могут голосовать за всех участников конкурса, кроме наших представителей — группы «Kalush Orchestra». Во время прямого эфира появится информация, когда можно будет отправлять sms-сообщение на номер 7576 с номером понравившегося участника.

А посмотреть сам финал ты сможешь в трансляции на Новом канале. Смотри тут. 

Фото — Instagram

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