Євробачення 2022 фінал: хто пройшов і порядок виступу учасників

Ось і минули перший та другий півфінали конкурсу Євробачення 2022. У вівторок, 10 травня, ми дізнались першу десятку фіналістів. У четвер, 12 травня, додалось ще десять фіналістів. А тепер у суботу, 14 травня, ми нарешті побачимо великий фінал конкурсу Євробачення 2022!

Хто пройшов у фінал Євробачення 2022 після другого півфіналу – можеш почитати тут.

В якому ж порядку будуть виступати країни у фіналі Євробачення 2022? Новий канал тобі все розповість.

Порядок виступу фіналістів конкурсу Євробачення 2022

Чехія: We Are Domi – Lights Off Румунія: WRS – Llámame Португалія: MARO – Saudade, Saudade Фінляндія: The Rasmus – Jezebel Швейцарія: Marius Bear – Boys Do Cry Франція: Alvan & Ahez – Fulenn Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana Арменія: Rosa Linn – Snap Італія: Mahmood & Blanco – Brividi Іспанія: Chanel – SloMo Нідерланди: S10 – De Diepte Україна: Kalush Orchestra – Stefania Німеччина: Malik Harris – Rockstars Литва: Monika Liu – Sentimentai Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black Бельгія: Jérémie Makiese – Miss You Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together Ісландія: Systur – Með Hækkandi Sól Молдова: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul Швеція: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer Австралія: Sheldon Riley – Not The Same Великобританія: Sam Ryder – SPACE MAN Польща: Ochman – River Сербія: Konstrakta – In Corpore Sano Естонія: Stefan – Hope

Звичайно, що ми будемо вболівати за своїх Kalush Orchestra – Stefania! Як же кортить швидше побачити це шоу.

Фото – eurovision.tv, EBU/CORINNE CUMMING

Читай також:

Євробачення 2022: хто пройшов у фінал конкурсу після першого півфіналу 12 травня

The Rasmus – Jezebel: Легендарний фінський гурт гучно виступив на «Євробаченні 2022»