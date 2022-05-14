Євробачення 2022 фінал: хто пройшов і порядок виступу учасників

Ось і минули перший та другий півфінали конкурсу Євробачення 2022. У вівторок, 10 травня, ми дізнались першу десятку фіналістів. У четвер, 12 травня, додалось ще десять фіналістів. А тепер у суботу, 14 травня, ми нарешті побачимо великий фінал конкурсу Євробачення 2022!
Хто пройшов у фінал Євробачення 2022 після другого півфіналу – можеш почитати тут.
В якому ж порядку будуть виступати країни у фіналі Євробачення 2022? Новий канал тобі все розповість.
Порядок виступу фіналістів конкурсу Євробачення 2022
- Чехія: We Are Domi – Lights Off
- Румунія: WRS – Llámame
- Португалія: MARO – Saudade, Saudade
- Фінляндія: The Rasmus – Jezebel
- Швейцарія: Marius Bear – Boys Do Cry
- Франція: Alvan & Ahez – Fulenn
- Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana
- Арменія: Rosa Linn – Snap
- Італія: Mahmood & Blanco – Brividi
- Іспанія: Chanel – SloMo
- Нідерланди: S10 – De Diepte
- Україна: Kalush Orchestra – Stefania
- Німеччина: Malik Harris – Rockstars
- Литва: Monika Liu – Sentimentai
- Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black
- Бельгія: Jérémie Makiese – Miss You
- Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together
- Ісландія: Systur – Með Hækkandi Sól
- Молдова: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul
- Швеція: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer
- Австралія: Sheldon Riley – Not The Same
- Великобританія: Sam Ryder – SPACE MAN
- Польща: Ochman – River
- Сербія: Konstrakta – In Corpore Sano
- Естонія: Stefan – Hope
Звичайно, що ми будемо вболівати за своїх Kalush Orchestra – Stefania! Як же кортить швидше побачити це шоу.
Фото – eurovision.tv, EBU/CORINNE CUMMING
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