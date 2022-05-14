Євробачення 2022. Онлайн трансляція конкурсу – фінал від 14.05.2022

Дивитися онлайн Євробачення 2022 – пряма трансляція довгоочікуваного музичного конкурсу на сайті Нового каналу! Фінал конкурсу Євробачення дивитися онлайн прямо зараз.

Дивитись на офіційному каналі Eurovision 2022 ибо на каналі Євробачення Україна.

Порядок виступу країн-учасниць у фіналі конкурсу:

Чехія: We Are Domi – Lights Off Румунія: WRS – Llámame Португалія: MARO – Saudade, Saudade Фінляндія: The Rasmus – Jezebel Швейцарія: Marius Bear – Boys Do Cry Франція: Alvan & Ahez – Fulenn Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana Арменія: Rosa Linn – Snap Італія: Mahmood & Blanco – Brividi Іспанія: Chanel – SloMo Нідерланди: S10 – De Diepte Україна: Kalush Orchestra – Stefania Німеччина: Malik Harris – Rockstars Литва: Monika Liu – Sentimentai Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black Бельгія: Jérémie Makiese – Miss You Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together Ісландія: Systur – Með Hækkandi Sól Молдова: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul Швеція: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer Австралія: Sheldon Riley – Not The Same Великобританія: Sam Ryder – SPACE MAN Польща: Ochman – River Сербія: Konstrakta – In Corpore Sano Естонія: Stefan – Hope

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А, якщо ти пропустив другий полуфінал конкурсу Євробачення 2022, можеш подивитися його тут!

Якщо ж ти хочеш передивитися перший полуфінал конкурсу Євробачення 2022, можеш подивитися його тут!

Фото: @eurovision.ua