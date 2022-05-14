Євробачення 2022. Онлайн трансляція конкурсу – фінал від 14.05.2022

Дивитися онлайн Євробачення 2022 – пряма трансляція довгоочікуваного музичного конкурсу на сайті Нового каналу! Фінал конкурсу Євробачення дивитися онлайн прямо зараз.
Дивитись на офіційному каналі Eurovision 2022 ибо на каналі Євробачення Україна.
Порядок виступу країн-учасниць у фіналі конкурсу:
- Чехія: We Are Domi – Lights Off
- Румунія: WRS – Llámame
- Португалія: MARO – Saudade, Saudade
- Фінляндія: The Rasmus – Jezebel
- Швейцарія: Marius Bear – Boys Do Cry
- Франція: Alvan & Ahez – Fulenn
- Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana
- Арменія: Rosa Linn – Snap
- Італія: Mahmood & Blanco – Brividi
- Іспанія: Chanel – SloMo
- Нідерланди: S10 – De Diepte
- Україна: Kalush Orchestra – Stefania
- Німеччина: Malik Harris – Rockstars
- Литва: Monika Liu – Sentimentai
- Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black
- Бельгія: Jérémie Makiese – Miss You
- Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together
- Ісландія: Systur – Með Hækkandi Sól
- Молдова: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul
- Швеція: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer
- Австралія: Sheldon Riley – Not The Same
- Великобританія: Sam Ryder – SPACE MAN
- Польща: Ochman – River
- Сербія: Konstrakta – In Corpore Sano
- Естонія: Stefan – Hope
Ми вже розповідали, хто переможе на Євробаченні 2022 року на думку букмекерів — чи завжди цікаво збудуться прогнози.
А, якщо ти пропустив другий полуфінал конкурсу Євробачення 2022, можеш подивитися його тут!
Якщо ж ти хочеш передивитися перший полуфінал конкурсу Євробачення 2022, можеш подивитися його тут!
Фото: @eurovision.ua