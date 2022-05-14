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Євробачення 2022: фінал 14 травня дивитися онлайн

Євробачення 2022. Онлайн трансляція конкурсу – фінал від 14.05.2022

Дивитися онлайн Євробачення 2022 – пряма трансляція довгоочікуваного музичного конкурсу на сайті Нового каналу! Фінал конкурсу Євробачення дивитися онлайн прямо зараз.

Дивитись на офіційному каналі Eurovision 2022 ибо на каналі Євробачення Україна.

Порядок виступу країн-учасниць у фіналі конкурсу:

  1. Чехія: We Are Domi – Lights Off
  2. Румунія: WRS – Llámame
  3. Португалія: MARO – Saudade, Saudade
  4. Фінляндія: The Rasmus – Jezebel
  5. Швейцарія: Marius Bear – Boys Do Cry
  6. Франція: Alvan & Ahez – Fulenn
  7. Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana
  8. Арменія: Rosa Linn – Snap
  9. Італія: Mahmood & Blanco – Brividi
  10. Іспанія: Chanel – SloMo
  11. Нідерланди: S10 – De Diepte
  12. Україна: Kalush Orchestra – Stefania
  13. Німеччина: Malik Harris – Rockstars
  14. Литва: Monika Liu – Sentimentai
  15. Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black
  16. Бельгія: Jérémie Makiese – Miss You
  17. Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together
  18. Ісландія: Systur – Með Hækkandi Sól
  19. Молдова: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul
  20. Швеція: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer
  21. Австралія: Sheldon Riley – Not The Same
  22. Великобританія: Sam Ryder – SPACE MAN
  23. Польща: Ochman – River
  24. Сербія: Konstrakta – In Corpore Sano
  25. Естонія: Stefan – Hope

Ми вже розповідали, хто переможе на Євробаченні 2022 року на думку букмекерів — чи завжди цікаво збудуться прогнози.

А, якщо ти пропустив другий полуфінал конкурсу Євробачення 2022, можеш подивитися його тут!

Якщо ж ти хочеш передивитися перший полуфінал конкурсу Євробачення 2022, можеш подивитися його тут!

Фото: @eurovision.ua

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