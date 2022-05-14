Kalush Orchestra – Stefania: слухати онлайн конкурсну пісню, дивитись виступ та слова пісні

Слухати пісню Kalush Orchestra – Stefania можна без зупину! Саме так і робить уся Україна, бо цей трек піднімає дух та дає сили боротися за свободу у жахливій війні. Читай, про що ця композиція і як вона створювалася, в матеріалі Нового каналу
Пісня Kalush Orchestra – Stefania, з якою колектив буде представляти Україну на «Євробаченні-2022», вже встиг стати символом незламності та нескореності українського народу. У TikTok під цей трек знімають безліч відео про ЗСУ, волонтерів, українців та українську культуру. Тому і не дивно, що пісня вже встигла полюбитися усьому світу, а букмекери пророкують українцям перемогу на пісенному конкурсі.
Перед фіналом Нацвідбору в ексклюзивному інтерв’ю для Нового каналу лідер гурту Олег Псюк (Псючий Син) розповів, про що ж насправді пісня Stefania і чим вона для нього особлива.
«Stefania – це пісня про мою маму. Я ніколи не присвячував їй пісні, та й взагалі не впевнений, що наші стосунки були настільки тісними. Але я знаю, що вона точно заслуговує на цю пісню. Це найкраще, що я колись для неї робив», – поділився артист.
У часи війни Kalush Orchestra почали вкладати у конкурсну пісню новий посил. Колектив присвятив трек Stefania усім матерям, які оберігають дітей від війни.
На «Євробаченні-2022» трек Kalush Orchestraу прозвучить українською мовою і, за словами лідера гурту, перекладати на англійську його і не збирралися.
«Не маю ніяких сумнівів, що наша творчість сподобається Європі. Наявність фольклорних мотивів та репу – це щось неймовірне, те, що виносить мозок! Так склалося, що за кордоном дуже цінують та люблять український фольклор, а KALUSH ORCHESTRA саме і акцентує увагу на фольклорі у своїх треках. До того ж, хочеться заспівати для європейців своєю рідною мовою», – розповів Олег Псюк.
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