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Евровидение 2022 финал: кто прошел и порядок выступления участников

Евровидение 2022 финал: кто прошел и порядок выступления участников

Вот и прошли первый и второй полуфиналы конкурса Евровидение 2022. Во вторник, 10 мая, мы узнали первую десятку финалистов. В четверг, 12 мая, прибавилось еще десять финалистов. А теперь в субботу, 14 мая, мы наконец-то увидим большой финал конкурса Евровидение 2022!

Кто прошел в финал Евровидения 2022 после второго полуфинала — читай здесь.

В каком же порядке будут выступать страны в финале Евровидения 2022 года? Новый канал тебе все расскажет.

Порядок выступлений финалистов конкурса Евровидение 2022

  1. Чехия: We Are Domi – Lights Off
  2. Румыния: WRS – Llámame
  3. Португалия: MARO – Saudade, Saudade
  4. Финляндия: The Rasmus – Jezebel
  5. Швейцария: Marius Bear – Boys Do Cry
  6. Франция: Alvan & Ahez – Fulenn
  7. Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana
  8. Армения: Rosa Linn – Snap
  9. Италия: Mahmood & Blanco – Brividi
  10. Испания: Chanel – SloMo
  11. Нидерланды: S10 – De Diepte
  12. Украина: Kalush Orchestra – Стефания
  13. Германия: Malik Harris – Rockstars
  14. Литва: Monika Liu – Sentimentai
  15. Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black
  16. Бельгия: Jérémie Makiese – Miss You
  17. Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together
  18. Исландия: Systur – Með Hækkandi Sól
  19. Молдова: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul
  20. Швеция: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer
  21. Австралия: Sheldon Riley – Not The Same
  22. Великобритания: Sam Ryder – SPACE MAN
  23. Польша: Ochman – River
  24. Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano
  25. Эстония: Stefan – Hope

Конечно, мы будем болеть за своих Kalush Orchestra – Stefania! Как хочется скорее увидеть это шоу.

Фото — eurovision.tv, EBU/CORINNE CUMMING

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