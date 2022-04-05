Надя Дорофеева и Миша Кацурин вместе?

В сети раскрыли правду о разводе любимой звездной пары страны

В марте этого года украинские исполнители Надя Дорофеева и Вова Дантес официально объявили о разводе в своих соцсетях. Тогда они заверили фанатов, что расходятся мирно и остаются друзьями. А затем сразу после них о разводе сообщили и Михаил и Дарья Кацурины. Фанаты сразу заподозрили, что у Нади роман с Мишей, но прямых доказательств не было.

И вот недавно в сеть попало фото, на котором Надя Дорофеева и Миша Кацурин стоят в объятиях друг друга в Барселоне. Этот кадр подтвердил все подозрения фанатов. Теперь все ждут официального подтверждения от новой пары.

Блин, Надя и Миша в Барсе, вот блин pic.twitter.com/cXIcYIpQgM — Аліса (@allliiiiisaaaa) April 4, 2022

Для тех, кто спрашивает, кто такой Миша Кацурин, отвечаем. Михаил Кацурин – музыкант и основатель четырех ресторанов восточной кухни «Китайский Привет», «Вьетнамский Привет», «Тайский Привет» и «Японский Привет». У него также есть несколько ночных клубов и бренд одежды Katsurina. Дарья Кацурина – это вторая жена Миши. В браке с ней у него родилось двое детей.

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