MELOVIN – о визите в детский дом

Украинский исполнитель впервые посетил детей-сирот

Новый канал продолжает рассказывать об артистах, продолжающих поддерживать нашу страну в тылу. Ранее певец MELOVIN представил песню о войне и создал с командой Координационный Центр Помощи BIG HOUSE MELOVIN. Он уже 37-й день помогает украинцам в поисках жилья, необходимых вещей, продуктов питания. На днях артист посетил детский дом во Львовской области.

– До этого я никогда не посещал такие места, – признается MELOVIN. – Когда команда предложила эту инициативу, сразу согласился. Хотели им подарить немного магии и творчества. Поэтому мы приобрели для детей тетради, фломастеры, карандаши, пазлы, книги и сладости.

Во время визита в детский дом началась тревога. Дети за руку повели артиста в бомбоубежище. Там они продолжили разговор и фотографировались.

– Дети – наше будущее и настоящее, – говорит певец. – Маленькие сердца тоже хотят победы Украины. Визит к этим малышам стал для меня эмоционально сложным. Мальчик, который меня повел в бомбоубежище, словно ангел. Он и другие дети должны быть в любящих семьях и полной защищенности.