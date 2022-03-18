Украинские поп-исполнители Надя Дорофеева и Владимир Дантес приняли решение о разводе. Все подробности — далее в материале

В пятницу, 18 марта, стало известно, что Надя Дорофеева и Владимир Дантес разводятся. Об этом артисты сообщили на своих официальных страницах в Instagram, опубликовав одинаковые посты. Они решились сделать заявление именно сейчас, в разгар войны в Украине, поскольку правильного времени для этого никогда не бывает.

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Отметим, что Дорофеева и Дантес приняли решение о расставании после 10 лет отношений, семь из которых они прожили в законном браке. По словам теперь уже бывшей пары, они бесконечно любят друг друга, но теперь по-другому.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес разводятся — подробности

«Никогда не будет правильного времени. Эта история началась 5 августа 2011 года в поезде. Два юных человека, у которых всё ещё впереди, встретились и полюбили друг друга с первой секунды. До начала февраля 2022 года они очень многого добились. Стали самой красивой парой шоу-бизнеса, их отношения стали примером для многих. Эта пара стала самыми родными людьми друг другу и это самые близкие друзья. Такими они и остаются. Единственное..они просто теперь не вместе. Многие скажут: «Неееет! Мы не хотим этого!!!» На что мы ответим: «Ну чего вы повесили нос?) Мы же не ваши игрушки) Мы не исчезаем из жизни друг друга». Мы бесконечно сильно любим друг друга, но теперь по-другому. Невозможно передать словами, что мы чувствуем. Мы выросли вместе и стали тем кем есть, подставляя плечо помощи в самые тяжелые моменты. Мы молодые, талантливые, красивые и свободные. Каждый в своей свободе. Никогда не будет подходящего времени сказать об этом, поэтому мы говорим сейчас. Возможно это как-то отвлечёт вас и разбавит новостную ленту» — прокомментировали развод Надя Дорофеева и Владимир Дантес.

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Дантес и Дорофеева — предложение руки и сердца

Владимир Дантес сделал Наде Дорофеевой предложение руки и сердца 16 марта 2015 года, в день рождения ее мамы. Это произошло в прямом эфире радио «Люкс ФМ», где Вова работал ведущим. Пара обручилась спустя три года отношений.

Смотри, как это было:

Свадебный сюрприз Нади Дорофеевой для Владимира Дантеса

Свадьба Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса состоялась 8 июля 2015 года. У пары были напряженные рабочие графики, поэтому они договорились, что не будут готовить друг другу сюрпризы. Несмотря на это, Надя Дорофеева все решила нарушить обещание. Певица написала песню для Владимира Дантеса, и исполнила ее во время свадебного торжества. Именно под эту композицию состоялся первый танец Дорофеевой и Дантеса.

Смотри, как это было:

Владимир Дантес посвятил песню Наде Дорофеевой

В 2021 году Дорофеева и Дантес отметили 10-летнюю годовщину со дня свадьбы. В честь этого важного семейного события артист посвятил жене песню под названием «‎Девочка», а позже выпустил к ней клип, в котором рассказал историю их отношений.

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