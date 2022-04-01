Регина Тодоренко впервые объяснила, почему молчит о войне в Украине и российской агрессии

Знаменитость назвала причину своей нейтральной позиции

За больше месяца российской агрессии и полномасштабной войны против Украины в небытие для нас ушло много российских и украинских звезд. Причиной тому стала либо активная поддержка враждебных действий оккупанта, либо молчание, невысказывание своей поддержки и нежелание называть войну войной. Одной из таких звезд является телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая уже много лет живет и работает в России.

И вот в четверг, 31 марта, на YouTube-канале Регины Тодоренко вышло интервью с психологией Викой Дмитриевой, в котором звезда объяснила, почему молчит о войне. Спойлер: Регина очень хочет уберечь свой брак с российским артистом Владом Топаловым.

«Мы поняли, что нам тяжело прийти к консенсусу, мы с ним в разных положениях абсолютно. И позиции у нас не во всем совпадают. Мы наложили вето на любые политические разговоры, потому что это разрушает нашу семью, а мы очень хотим сплотиться, мы очень хотим быть вместе и дальше, и любить друг друга как в клятве – в радости, болезни и бедности, и в кризисе, и во всем остальном», – сказала Регина.

Развод против здравого смысла – для Регины Тодоренко этот бой уже проигран.

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