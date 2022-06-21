Миша Кацурин – новый парень Нади Дорофеевой. Кто он?

Для многих 34-летний Миша Кацурин этой весной впервые появился в инфопространстве после того, как начали распространяться слухи об их романе с Надей Дорофеевой. Однако тем, кто следит за развитием культуры в Киеве, Миша знаком давно, ведь он много крутого сделал в столице за последние 10 лет.

Давайте подробнее рассмотрим, кто он такой, этот загадочный Кацурин, из-за которого разошлась любимая фанами звездная пара.

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Родился Миша Кацурин в Бердянске.

В 2010-х Михаил стал организатором вечеринок в столичном клубе «44», впоследствии – в «Зеленом театре», а затем стал соучредителем клуба «Юность» (сейчас «Атлас»), куда в то время вечеринки «переезжали» в холодный сезон.

Тогда же Миша впервые попробовал свои силы в музыке и основал вместе со своим другом Валентином Стрыкало (Юрий Каплан) проект «Водичка Пузырьки». Они выпустили около десятка треков, а девизом группы было «Делаем не больше 10 минут – исполняем за столько же».

После этого музыкальную карьеру мужчина поставил на паузу и занялся бизнесом. Он стал соучредителем сети ресторанов «Китайский привет», «Тайский привет», «Вьетнамский привет» и соучредителем бренда украинской одежды KATSURINA.

В 2021 году вместе с бывшей супругой Дашей Кацуриной они открыли пункт приема и сортировки мусора Plastic Club.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Misha Katsurin (@misha_katsurin)

После долгой паузы в том же 2021 году Миша Кацурин вернулся в музыку. Он выпустил альбом «Допустим» и снял клип на песню «Полосы».

С началом полномасштабной войны в Украине Миша Кацурин запустил проект Papa Pover («Папа, поверь»), в рамках которого рассказал о своих отношениях с отцом, который живет в россии и не верит правдивым историям о войне и ужасах, которые происходят в Украине из-за нападения русских оккупантов. «Я рассказал в подробностях о том, что происходит – отец ответил, что это чепуха, никакой войны нет, а россияне спасают нас от нацистов, которые делают из мирных жителей живой щит», — рассказал Миша в одном из постов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Misha Katsurin (@misha_katsurin)

Проект Papa Pover создан для поддержки людей, которым не верят родные, чтобы помочь им найти верные слова, которые смогут донести правду о войне до близких людей. В мае даже создана группа психологической помощи для тех, кто оказался в такой ситуации.

Недавно вместе с известным тревел-блогером Антоном Птушкиным они выпустили первый выпуск фуд-проекта, снятый в Тайланде – «Уличная еда Бангкока.

Миша Кацурин был женат дважды. Во втором браке с Дашей Кацуриной у него родились дочь Александра и сын Иван, которому в июле 2022 года исполнится год. Пара, которую все называли #МишаДаша, просуществовала 7 лет.

С Надей Дорофеевой Миша знаком давно, многие годы они двумя семьями тесно общались и даже ездили вместе в путешествии на острова.

Возможно, когда-то Надя Дорофеева и Миша Кацурин расскажут нам свою историю, но пока не будем гадать, как так случилось и когда, ведь чувство – вещь непредсказуемая, а пришедшая к нам в страну война расставила приоритеты и заставила чувства еще больше оголиться.

Бонус для тех, кто дочитывает до конца.

Мы нашли у Нади на странице историческое для этой пары фото за 2020 год, подписанное «Взял на аборжаж». А таки взял 🙂

Фото: @nadyadorofeeva