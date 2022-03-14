Бенедикт Камбербетч поселит беженцев из Украины в своем доме

Британский актер Бенедикт Камбербетч поддерживает Украину и осуждает российское вторжение на нашу территорию
Он также заявил, что надеется принять участие в правительственной британской схеме предоставления украинским беженцам жилья. Новая схема называется – «Дома для Украины» (Homes for Ukraine) – она позволит представителям общественности, благотворительных организаций, бизнеса и общественных групп предоставить жилье беженцам, прибывающим в Великобританию, даже если у них нет семейных связей. Об этом сообщает Reuters.
— Это действительно шокирующее время – быть европейцем в двух с половиной часах полета от Украины, и это то, что нависло над нами, — рассказал он изданию Sky News.
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Свои слова поддержки для Украины он выразил на красной дорожке церемонии вручения кинопремии Британской киноакадемии в Лондонском Королевском Альберт-Холле.
— Каждый должен делать все, что в его силах… Нужно, чтобы как можно больше людей добровольно приютили у себя дома украинцам, и я надеюсь также принять в этом участие, — поделился Бенедикт в своей речи.
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