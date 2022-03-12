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Американский рок-музыкант и актер исполнил песню с украинцем
Джаред Лето провел прямой эфир на своей официальной странице в Instagram и пообщался с украинскими поклонниками, чтобы рассказать миру о том, что происходит в нашей стране сейчас. Артист выразил поддержку Украине, которая уже больше двух недель храбро противостоит российской армии, варварски вторгшейся в суверенное государство по приказу владимира путина 24 февраля.
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Во время общения с одесситом Джаред Лето исполнил отрывок известной песни «Ах, Одесса, жемчужина у моря». А после беседы с киевлянкой рок-музыкант выразил надежду, что совсем скоро сможет вернуться с визитом в столицу Украины.
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